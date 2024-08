Van Overdijk trots op opbouw F1-race Zandvoort: "Geoliede machine"

Na een kleine maand pauze in de Formule 1 staat komend weekend de Grand Prix van Nederland op het programma. Voor het circuit van Zandvoort het hoogtepunt van het jaar en alles wordt in gereedheid gebracht voor het ontvangen van de teams, coureurs, media en fans. Tot op het laatste moment is het een komen en gaan van vrachtwagens die spullen brengen voor de opbouw. In het Viaplay-programma Shakedown deelt circuitdirecteur Robert van Overdijk de stand van zaken.

"We zaten gisteren bij elkaar en toen zeiden we tegen elkaar: het is alweer een jaar geleden. Dus zo'n jaar gaat zo snel!", begint een enthousiaste Van Overdijk. "Je komt nu allemaal weer bekende mensen tegen. We werken altijd met dezelfde leveranciers en het is echt een geoliede machine." Helemaal van een leien dakje loopt het echter niet, zo geeft hij eerlijk toe. "Natuurlijk loop je ieder jaar weer tegen een aantal zaken aan, maar ik moet zeggen dat die opbouw heel vlotjes en in goede harmonie verloopt."

Naast het parcours zijn verschillende tijdelijke tribunes gebouwd en het circuit zelf wordt helemaal klaargemaakt voor het grote moment. De verwachtingen van het weekend zijn torenhoog, zeker omdat Zandvoort de afgelopen jaren de organisatie goed voor elkaar had. Van Overdijk hoopt aan die hoge verwachtingen te voldoen en denkt zelfs dat deze editie weer een stapje beter gaat zijn dan de vorige. "Ik weet nog dat mensen na het eerste jaar, en ook na het tweede jaar, en ook na het derde jaar zeiden: 'hoe moet je hier nu overheen?' Dat doen we denk ik in de voorbereiding en in de manier waarop wij nadenken over programmering en dat soort zaken", aldus de topman. "Ik denk daarom dat ook dit jaar de mensen weer verrast gaan worden!"