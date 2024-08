Verstappen gaat voor vier op rij op Zandvoort: "Speciale F1-race"

"Het was goed om wat tijd door te brengen met familie en vrienden tijdens de zomerstop en we voelen ons fris en klaar voor de tweede helft van het seizoen", begint Max Verstappen zijn vooruitblik op de tweede seizoenshelft. Hij reist als kampioenschapsleider naar Zandvoort af voor de Grand Prix van Nederland. Dat zou bovendien direct een goede aftrap van de tweede seizoenshelft kunnen worden voor de 26-jarige Nederlander, die de afgelopen drie edities op zijn naam schreef.

In de voorbije vier races heeft hij geen zege gepakt, dus hij hoopt zijn thuispubliek nu weer te kunnen trakteren op een fraaie overwinning. "Het is geweldig om weer te beginnen aan mijn thuisrace: er hangt altijd een fantastische sfeer en de fans zijn ongelooflijk, dus het is een speciale race voor mij", vervolgt de Red Bull-coureur. "Het is een geweldig circuit, met zijn korte rechte stukken en de smalle baan. Hopelijk kunnen we nog sterker terugkomen voor deze race. We kijken uit naar de komende week en hopelijk kunnen we vechten voor de overwinning."

Pérez weer opgeladen

In de tweede seizoenshelft zal teamgenoot Sergio Pérez flink aan de bak moeten, wil hij er echt zeker van zijn dat hij ook in 2025 naast Max Verstappen rijdt. De prestaties in de eerste seizoenshelft vielen tegen en daardoor dreigt Red Bull Racing de constructeurstitel aan McLaren te moeten laten. Pérez heeft genoten van zijn zomerstop en is klaar voor de uitdaging van de resterende tien races.

"Ik kijk ernaar uit om dit weekend weer in de auto te stappen", zegt Pérez. "De zomerstop was erg belangrijk voor iedereen in het team en voor de hele sport. Nu er zoveel races zijn, heeft iedereen meer dan ooit behoefte aan rust en ontspanning. Ik heb mijn tijd in Mexico doorgebracht met familie en ik voel me verfrist en klaar voor de tweede helft van het seizoen. Ik weet dat mijn team er net zo over denkt, ik ben deze week met hen in Milton Keynes geweest. Ik weet wat we de komende weken uit de auto kunnen halen en we zullen ons best doen om het maximale uit de tweede helft van 2024 te halen", besluit hij.