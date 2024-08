Sauber laat Ferrari-reserve eerste training F1 Zandvoort afwerken

De eerste Formule 1-training op Zandvoort gaat Valtteri Bottas vanaf de zijlijn bekijken. Het stoeltje van de Fin wordt gevuld door Ferrari-reservecoureur Robert Shwartzman, die daardoor voor zijn derde officiële F1-oefensessie staat. Vorig seizoen reed de onder Israëlische vlag rijdende coureur de openingssessie voor de Grands Prix van Amerika en Abu Dhabi.

Volgens Sauber past het inzetten van Shwartzman goed bij de samenwerking die het team heeft met Ferrari. In eerdere gevallen gaf het team uit Zwitserland door Ferrari opgeleide coureurs de kans om van F1 te proeven. Het bekendste voorbeeld is Charles Leclerc, die in 2018 zijn debuut maakte namens Sauber. Een jaar later promoveerde de Monegask naar Ferrari, waar hij tot nu toe zes overwinningen mee boekte.

Een prettige bijkomstigheid voor Sauber is dat Shwartzman een rookie is. Elk team moet twee keer een rookie inzetten tijdens de eerste F1-training van het weekend en de 24-jarige rijder is de eerste die die eer dit seizoen voor Sauber krijgt.

Carrière Shwartzman

In 2017 werd Shwartzman door Ferrari in het opleidingstraject opgenomen. Twee jaar later behaalde hij op een dominante manier de Formule 3-titel. In 2020 en 2021 was Shwartzman een hoogvlieger in de Formule 2, maar een titel behaalde hij niet. In zijn laatste seizoen in de opstapklasse naar F1 werd hij tweede achter de dominerende Oscar Piastri. Na dat seizoen werd hij door Ferrari uit het opleidingstraject gehaald en kreeg hij promotie tot reservecoureur. Sinds dit jaar rijdt hij in het AF Corse WEC-team met een Ferrari Hypercar.