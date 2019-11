Kubica heeft plannen voor 2020 bijna rond

Kubica maakte dit jaar zijn grote comeback in de Formule 1 nadat hij acht jaar geleden tijdens een rally in Andorra een megacrash meemaakte, waarbij zijn rechterarm zwaar letsel opliep. Voordat hij dit jaar weer op de grid verscheen was hij al testcoureur bij Williams. Aan het eind van de zomer kondigde hij echter zijn vertrek na afloop van het huidige seizoen aan. Zijn opvolger staat al klaar: de 24-jarige Nicholas Latifi is op de donderdag voor de Grand Prix van Abu Dhabi aangekondigd.

De plannen van Kubica zijn nog niet bekend, maar dat zal snel veranderen. Voorafgaand aan de F1-finale op Yas Marina zei hij een besluit te hebben genomen: "Zelf heb ik al besloten. Ik ga niet te veel in op details, maar het ligt wat ingewikkelder en we moeten er zeker van zijn dat het in meerdere opzichten gaat werken. Hopelijk is de procedure daarna eenvoudiger en zou het geregeld moeten zijn."

Een van de factoren die daar invloed op heeft, is de wens van zijn sponsor PKN Orlen. Het bedrijf wil graag in de Formule 1 actief blijven. "Ik dacht in september al dat het snel zou gaan, maar we zitten alweer bijna in december. Maar goed, ik ben erg optimistisch. En ook al hangt niet alles van mij af en wil ik meerdere programma's combineren, alle ingrediënten zijn aanwezig. Nu moeten we ze samenvoegen en kijken of het gaat werken", aldus Kubica.

Naast een rol binnen de F1 is een deelname aan de DTM ook erg waarschijnlijk. "Ik zoek een grote uitdaging en de DTM, wat voor mij het meest waarschijnlijk is, vormt denk ik het zwaarste kampioenschap in Europa, los van de Formule 1. Laat ik het zo zeggen: als ik er kan racen, dan zou ik er blij mee zijn. Als we dingen kunnen combineren waar iedereen blij van wordt, sta ik er open voor."

Met medewerking van Edd Straw en Valentin Khorounzhiy