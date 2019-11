Officieel: Latifi maakt in 2020 F1-debuut bij Williams

Latifi werd in zijn vierde seizoen Formule 2 tweede achter kampioen Nyck de Vries en bereidde zich al jaren voor op een overstap naar de Formule 1. De 24-jarige zoon van een Canadese miljardair vervulde eerst een rol als testrijder bij Renault en Force India/Racing Point, alvorens dit jaar de officiële derde rijder te zijn van Williams. Latifi werkte verschillende vrijdagtrainingen af en was daardoor al maanden in beeld als gedoodverfde opvolger van Robert Kubica, die aan zijn sensationele comeback in de Formule 1 weinig plezier beleefde.

Aan de vooravond van de Grand Prix van Abu Dhabi, waar Latifi zijn laatste Formule 2-weekend afwerkt, maakte het team bekend dat de Canadees in 2020 zal debuteren bij het traditieteam uit Grove.

"Ik heb dit jaar genoten van de samenwerking met het team", zei Latifi. "Ik heb ze kunnen ondersteunen bij het ontwikkelen van de wagen en heb veel tijd doorgebracht op het circuit en in de fabriek. Ik kijk uit naar dit nieuwe avontuur met het team. Het is fantastisch dat ik mijn F1-debuut mag maken in 2020."

Teambaas Claire Williams verklaarde zich gelukkig met de komst van Latifi: "Iedereen bij Williams is erg onder de indruk wat hij dit jaar heeft bereikt in de Formule 2. Hij heeft zich gecommitteerd aan ons team en heeft achter de schermen hard gewerkt. Nicholas is een gerespecteerd lid van Williams geworden en we kijken uit naar het moment dat hij in zijn nieuwe rol kan beginnen. We hopen ons samen met hem terug te vechten naar de middenmoot."