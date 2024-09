Rijdersbond GPDA broedt op reactie richting FIA na straf Verstappen

De strijd om de wereldtitels is in volle hevigheid losgebarsten, maar de afgelopen dagen in Singapore werd er in de paddock vooral over vloeken gesproken. Het balletje kwam aan het rollen nadat FIA-president Mohammed Ben Sulayem in een exclusief interview met Motorsport.com had aangegeven dat hij graag zou zien dat coureurs meer op hun taalgebruik letten. De discussie barstte vervolgens helemaal los nadat Max Verstappen een taakstraf had gekregen omdat hij op donderdag het woord ‘fucked’ had gebruikt in de persconferentie.

“Hoeveel taakstraffen had Günther Steiner wel niet moeten uitdienen voor het gebruik van het F-woord? Hij werd zelfs geroemd vanwege zijn gevloek. Netflix zond het wereldwijd uit en daar was geen probleem mee”, reageert GPDA-voorzitter Alex Wurz in een interview met het YouTube-kanaal van onze zustersite Formel1.de.

Dat Verstappen het niet eens was met de taakstraf, liet hij duidelijk merken door tijdens de FIA-persconferenties na de kwalificatie en de race maar zeer korte antwoorden te geven, om daarna buiten de persconferentiezaal de geschreven media nog eens apart te woord te staan. Na afloop van de Grand Prix van Singapore, waarin hij op ruime afstand van titelrivaal Lando Norris als tweede finishte, zei hij tegen onder andere Motorsport.com niet blij te zijn met hoe hij door de FIA is behandeld en voegde daar zelfs aan toe dat dergelijke zaken van invloed kunnen zijn op hoe lang hij nog doorgaat in de sport.

Met de taakstraf voor Verstappen gingen de stewards een stapje verder dan vorig jaar bij teambazen Toto Wolff en Frédéric Vasseur, die een formele waarschuwing kregen nadat zij tijdens een FIA-persconferentie in Las Vegas ‘fucking’ en ‘fucked up’ in de mond hadden genomen. “Waar komt die omslag zo ineens vandaan?”, vraagt Wurz zich hardop af. “Ik moet zeggen dat het persoonlijk niet mijn smaak is [om die woorden te bezigen], maar als voorzitter van de GPA moet ik officieel zeggen dat wij er natuurlijk intern over zullen praten, om te kijken of we tot een gezamenlijk standpunt kunnen komen. Vervolgens zullen we overleggen of en hoe we hierover met de FIA en de president in gesprek gaan.”

Goed mogelijk wordt er bij de volgende Formule 1-race in Austin, die pas over vier weken plaatsvindt, nauwelijks nog over dit onderwerp gesproken. “Ik ben persoonlijk van mening - en zo doen we het bij de GPDA ook - dat je het altijd intern moet proberen op te lossen”, stelt de voormalig F1-coureur. “We gaan het niet via de media spelen. Het gebeurt ook maar zeer zelden dat er iets vanuit de GPDA naar de media uitgaat, en dat is om de simpele reden dat we de dingen in het belang van de sport liever intern oplossen en de individuele stakeholders graag meenemen op onze gemeenschappelijke reis.”

De taakstraf voor Verstappen druist in tegen de wens van de sport om coureurs te hebben die authentiek zijn. “Daarmee gaat het in ieder geval de verkeerde kant op”, vindt Verstappen. “Als je niet echt jezelf kunt zijn, dan is het beter om helemaal niet meer te praten. Uiteindelijk is dat wat niemand wil, want dan worden de coureurs een soort robots. Dat is niet hoe het in deze sport moet zijn.” Wurz sluit zich aan bij de woorden van Verstappen: “Ik vind dat coureurs zich - tot op zeker hoogte - authentiek moeten kunnen uitdrukken. Natuurlijk moet er niet iemand persoonlijk worden beledigd en moet er ook geen sprake zijn van discriminatie. Maar zover zijn we met zijn allen ook al wel.” In het geval van Verstappen had het woord ‘fucked’ betrekking op de auto. Wurz: “Ik vind persoonlijk de straf daarom te zwaar.”

Video: Max Verstappen waarschuwt voor vertrek uit F1