Max Verstappen dreigt met vertrek uit F1: "Voor mij geldt genoeg is genoeg"

Max Verstappen heeft ook op zondag na de Grand Prix van Singapore een niet mis te verstaan signaal afgegeven. De Nederlander gaf in de persconferentie opnieuw bijzonder korte antwoorden aan alle aanwezigen, al waren die wel iets langer dan zaterdag. Red Bull liet intussen weten dat er na afloop van de persconferentie een extra mediasessie in de eigen hospitality zou volgen, zodat de media alsnog vragen aan Verstappen kon stellen. "Als je zo wordt behandeld, dan heb ik absoluut geen zin meer om lange antwoorden te geven in de persconferentie", liet de wereldkampioen daar weten. Hij liet eveneens in het midden hoelang het nog zo doorgaat. "Het bevalt mij prima zo, ik weet niet hoe dat met jullie zit?"

Verstappen wil in ieder geval zijn standpunt duidelijk maken, nadat hij zich onterecht behandeld voelt door de FIA. Zo kreeg de wereldkampioen dit weekend een taakstraf opgelegd nadat hij op donderdag de woorden 'the car was fucked' had gebruikt in de persconferentie. De manier waarop daarmee wordt omgegaan, schiet Verstappen in het verkeerde keelgat. "Ik heb voor mijn gevoel nooit een slechte relatie met hen gehad. Ik heb dit jaar zelfs vrijwilligerswerk gedaan met junior stewards, ik heb hen een heel interview van een half uur gegeven en ik heb ook geprobeerd te helpen met allerlei dingen. Ik ben als persoon niet lastig. Als ze me iets vroegen, dan zei ik 'oké, prima'. En dan word je zo behandeld... Zo werkt het gewoon niet. Ik weet dat ik moet antwoorden, maar nergens staat hoe lang die antwoorden moeten zijn."

Dreigen met een vertrek uit de Formule 1

Nog belangrijker is dat Verstappen laat weten dat deze zaken hem uit de koningsklasse kunnen drijven. "Oh, zeker. Deze dingen bepalen ook zeker mijn toekomst. Als je jezelf niet meer kunt zijn en als je met al deze domme dingen te maken hebt... Ik ben nu in een fase van mijn carrière aangekomen dat je jezelf niet eens meer met al deze dingen wilt bezighouden. Het is gewoon erg vermoeiend. Het is natuurlijk mooi om succes te hebben en om races te winnen, maar als je dat allemaal al hebt bereikt - dus als je races en kampioenschappen hebt gewonnen - dan wil je het ook gewoon leuk hebben. Natuurlijk pusht iedereen in deze paddock tot de limiet, ook achteraan op de grid. Maar als je met al deze domme dingen te maken krijgt, dan is dat voor mij geen manier om door te gaan in de sport."

Op de vraag van de Nederlandse editie van Motorsport.com of de FIA ook op de hoogte is van deze mening, en dus het risico om Verstappen te verliezen, luidt zijn reactie: "Ach, ik weet niet hoe serieus ze het nemen. Maar voor mij geldt op een gegeven moment: genoeg is genoeg. Het racen zal wel heus doorgaan en de Formule 1 zal ook wel doorgaan zonder mij. Maar aan de andere kant geldt dat net zo goed, dus dat het [stoppen] ook geen probleem voor mij is. Het is gewoon wat het is." Verstappen maakt in ieder geval glashelder dat hij zichzelf niet zal veranderen: "Ik zal altijd mezelf blijven en niet veranderen, ook niet hoe ik me hier gedraag."

Verstappen ziet het de verkeerde kant op gaan in F1

Verstappen voegt toe dat het voor de sport als geheel evenmin de goede kant opgaat. "Het wordt allemaal te soft." Bovendien strookt het niet met het streven dat coureurs authentiek kunnen zijn. "Daarmee gaat het in ieder geval de verkeerde kant op", haakt Verstappen in. "Als je niet echt jezelf kunt zijn, dan is het beter om helemaal niet meer te praten. Uiteindelijk is dat wat niemand wil, want dan worden de coureurs een soort robots. Dat is niet hoe het in deze sport moet zijn." Volgens de WK-leider denken de overige coureurs er net zo over. "Ik heb de uitspraak [van de FIA] in de groepsapp van de GPDA gezet en iedereen moest een beetje lachen. 'What the hell gebeurt hier?', was de reactie. Het is gewoon heel erg dom."

Dat laatste geldt volgens Verstappen overigens ook voor andere ontwikkelingen in de Formule 1. "Carlos [Sainz] heeft ook een boete gekregen voor het oversteken van het circuit, terwijl er op dat moment een rode vlag was en alle auto's de pitstraat in kwamen. Volgens mij is dat vrij veilig en weet hij ook prima wat hij doet. Ik bedoel, we zijn echt niet achterlijk. Toen ik op de schermen zag dat het voorval 'noted' was, dacht ik al 'waar zijn we in hemelsnaam mee bezig?' Ik vind die dingen gewoon extreem dom."