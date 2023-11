In São Paulo boekte Max Verstappen zijn 52ste zege in de Formule 1, waarmee hij definitief voorbijging aan Alain Prost voor de vierde plek op de ranglijst aller tijden. Het was zijn zeventiende overwinning van 2023 en daarmee scherpte hij zijn eigen record voor meeste zeges in een seizoen nogmaals aan. "Het is niet normaal wat voor seizoen hij heeft, hè. Dit is weer een uniek moment denk ik, dat we dit meemaken met alle records die Max pakt", stelt Rick Winkelman dan ook in zijn terugblik op de GP van Brazilië met Motorsport.com. "Het is toch een Nederlander die dat allemaal doet. Nederland, autosportland zeg ik dan altijd maar. Ja, het blijft bijzonder."

De zege op Interlagos bezorgde Verstappen ook een nieuw record, want hij won nu ook procentueel gezien de meeste races in één seizoen. Dat record stond op naam van Alberto Ascari, die in 1952 zes van de acht F1-races won. Dat percentage van 75 procent wordt door Verstappen aangescherpt tot 77,27 procent als hij de resterende twee races niet wint. Wint hij één van de of zelfs beide resterende races, dan komt het percentage zelfs uit op 81,81 procent (met nog één zege) of 86,36 procent (met nog twee zeges). "De records die ze zoeken, worden wel steeds exclusiever en raarder", oordeelt Winkelman over het nieuwe record. "Overal worden recordjes gezocht, iets wat nog nooit is gebeurd of juist heel lang geleden voor het laatst gebeurde. Dan weet Max toch ook dat rare record weer te pakken, dus zo is er iedere week wel weer wat, maar dat is gaaf."

Al met al durft de Ziggo Sport-commentator na afloop van de Grand Prix van Brazilië wel te stellen dat Verstappen bezig is met het dominantste Formule 1-seizoen ooit. "Dat lijkt het wel te gaan worden, als dat het niet al is. Dat kunnen we denk ik wel zeggen", stelt hij, om daar wel gelijk een kanttekening bij te plaatsen. "Het blijft natuurlijk wel lastig vergelijken, want het is een record dat al heel lang staat. Dat was echt een ander tijdperk in de Formule 1, dus ik denk dat je toch vooral moet kijken naar wat er nu gebeurt of wat er in het recente verleden gebeurde. Je moet niet te ver teruggaan in de tijd, want dat was echt een andere periode."

'Starts waren enige punt waarop Red Bull te pakken was'

Verstappen zegevierde in São Paulo al tijdens de sprintrace op zaterdag, waarna hij op zondag eveneens als eerste over de finish kwam. Lando Norris kon aanvankelijk nog goed bijblijven, maar moest uiteindelijk ook ruimschoots zijn meerdere erkennen. De basis voor de zege werd gelegd bij de start, wat een tijdje één van de weinige zwakke plekken was van de RB19. Winkelman zag dat deze problemen inmiddels helemaal verdwenen zijn. "Sinds twee, drie races hebben ze dat in de vingers, zoals op zaterdag op Interlagos in de sprintrace al te zien was, maar ook op zondag. Max heeft het na de race ook gezegd. Dat probleempje dat ze hadden, is verholpen, dus de starts zijn nu ook goed", vertelt hij. "Die starts waren misschien het enige punt waarop je Red Bull nog had kunnen pakken en wat niet perfect was. Nu ze dat ook lijken te hebben verholpen, weet ik ook niet waar het stopt."

Na afloop van de race verklaarde Verstappen dat hij in de slotfase bijna van de baan schoot toen hij op de grote schermen naast de baan keek naar het gevecht tussen Fernando Alonso en Sergio Perez. "Die opmerking zou ik met een korreltje zout nemen. Maar dat die mannen vaak tijd hebben om op de grote schermen naast de baan te kijken wat zich verder nog allemaal afspeelt en hoe bijzonder dat is, dat klopt wel. Het geeft tegelijkertijd wel de overmacht van Max weer aan", concludeert de autosportjournalist, die ook alvast een kleine voorspelling doet voor de aankomende Grand Prix van Las Vegas: "Die gaat Max ook winnen. Nummer 53. Al die records zijn bijzonder en hij weet ze altijd nog te verbeteren, dus het wordt steeds meer bijzonder wat hij doet."

Benieuwd wat Rick Winkelman van het gevecht tussen Fernando Alonso en Sergio Perez vond? En hoe hij naar de bijzonder vroege uitvalbeurt van Charles Leclerc keek? Dat en meer komt aan bod in een uitgebreide terugblik op de GP van Brazilië, die bovenaan deze pagina te bekijken is.