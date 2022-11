Winkelman snapt Verstappen wel: "Wraak genomen, staat nu 1-1"

De spanningen liepen afgelopen weekend tijdens de Grand Prix van Brazilië op bij Red Bull Racing. Nadat het tijdens de race niet liep, reden Max Verstappen en Sergio Perez vlak voor de finish op posities zes en zeven. Het team instrueerde Verstappen om plaats te maken voor zijn teamgenoot, die met Charles Leclerc duelleert om de tweede plek in het kampioenschap, maar de wereldkampioen van 2021 en 2022 weigerde gehoor te geven aan die opdracht. Via de boordradio toonde Perez vervolgens zijn onvrede door te stellen dat Verstappen zijn ware aard had laten zien, terwijl de Nederlander juist meldde dat hij zo zijn redenen had om niet aan de kant te gaan.

Naar verluidt heeft Verstappen met zijn actie wraak genomen voor de crash van Sergio Perez tijdens de GP van Monaco, waarbij hij mogelijk opzettelijk zijn RB18 in de muur zette. Dat vermoedt autosportjournalist en -commentator Rick Winkelman in ieder geval. "Dat hebben we niemand zo hard horen uitspreken natuurlijk, maar het zou zomaar kunnen. Ook omdat Max volgens mij heeft gezegd dat hij in Abu Dhabi wel weer gewoon bereid is om Perez een beetje tegemoet te komen. Dan zou je kunnen zeggen dat er nu wraak is genomen en dat het nu 1-1 staat", vertelt Winkelman in gesprek met Motorsport.com. "En nu weer met een schone lei verder. Of je dat moet doen als teamgenoten, dat weet ik niet. We weten inmiddels wel dat dit waarschijnlijk het achterliggende verhaal is geweest."

In de zin van een vergeldingsactie kan Winkelman wel begrip opbrengen voor het handelen van Verstappen. "Dat is misschien ook een beetje omdat ik liefhebber en verslaggever ben van Amerikaanse autosport. Ik heb ook in het Race Café gezegd dat dit een beetje zoals in NASCAR is. Jij doet mij wat aan en ik doe een keer wat terug. Dat is nu gebeurd en daarmee staat het nu dus weer 1-1. Daarom kan Max in Abu Dhabi voor zichzelf met een schone lei weer gaan helpen om Perez op plek twee in het kampioenschap te krijgen. Daar deed het mij een beetje aan denken", legt Winkelman uit, die niet verwacht dat Verstappen deze actie voorafgaand aan de race al helemaal had uitgestippeld. "Er moet net een moment zijn zoals dit om dat te kunnen doen."

'Horner moet neuzen weer dezelfde kant op krijgen'

Met het voorval in Sao Paulo is er ogenschijnlijk een klein brandje ontstaan en Winkelman verwacht dan ook dat dit enige impact gaat hebben. "Dit soort dingen gebeuren niet vaak, maar denk aan Multi 21 in Maleisië in 2013. Dan hebben we het ook over Red Bull Racing, waarbij Mark Webber mocht winnen gelet op hoe hij en Vettel reden. Daar ging Webber ook vanuit, maar Vettel ging er toch voorbij, won die wedstrijd en verbrak de geheime code die ze hadden. Daar was echt wel even ruzie en gedoe om", zegt Winkelman, die deze situatie enigszins vergelijkbaar vindt. "Het is nu Horners belangrijkste taak om alle neuzen weer in dezelfde richting te krijgen. Maar ik denk dat dat wel gaat gebeuren."

