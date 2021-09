Ricciardo nog steeds in de wolken: "Positieve invloed is prachtig"

Na een lastige eerste seizoenshelft was het in Monza eindelijk raak voor Ricciardo. Met een fantastische start pakte hij de leiding in de race en na de crash van Max Verstappen en Lewis Hamilton kon hij onbedreigd naar de zege rijden. De Australiër is nog steeds blij. “Ik ben nog steeds de laatste winnaar dus dat is mooi,” vertelde Ricciardo tegen onder meer Motorsport.com. “Het was een erg drukke week na Monza. Het duurde ook even voordat alles ingezonken was. Ik had wel een paar dagen rust nodig maar het was een goed probleem om te hebben.”

Terug in de fabriek van McLaren mocht Riccardo zijn trofee naast die van Ayrton Senna uit Adelaide 1993 zetten. Dat was een emotioneel moment, des te meer omdat Ricciardo als jonge fan aanwezig met zijn vader aanwezig was bij die race. “Het is nog steeds een beetje surreëel. Ik doe dit nu al een aantal jaren, maar ik knijp hem af en toe nog wel. Ik heb gewoon ongelofelijk veel lol in wat ik doe en ik heb er niet altijd woorden voor. Het is nog niet helemaal ingezonken, maar ik kan nu wel van buiten kijken en denken: wauw, dat was cool.”

Ricciardo geniet van het winnen en vindt het mooi om een positieve invloed te hebben. “Het maakt me zeker blij, het geeft me een goed gevoel om positieve invloed op anderen te hebben en zoveel mensen die achter me staan. Het is als een bonus. Ik kwam in de sport om de beste te zijn maar om nu ook effect op anderen te hebben is ook mooi. Er was een moment waarop ik dacht: Stop met dingen over mij publiceren want mensen worden er gek van, maar opnieuw: het is een mooi gevoel.”