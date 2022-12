Vernieuwde waterpomp moet betrouwbaarheidsproblemen Alpine verhelpen

Alpine maakte afgelopen Formule 1-seizoen een flinke stap ten opzichte van 2021. De renstal eindigde als best of the rest op de vierde plek achter Red Bull Racing, Ferrari en Mercedes, al werd het Franse merk dit jaar ook vaak getroffen door malheur, waarbij met name Fernando Alonso de pineut was. Het kostte de Spanjaard, die volgend jaar zijn carrière vervolgt bij Aston Martin, een hoop punten. De uitvalbeurt in Mexico was voor Alonso reden genoeg om te zeggen dat Alpine zijn huiswerk niet goed had gedaan.

Alle uitvalbeurten bezorgden Alpine heel wat kopzorgen, maar volgens Bruno Famin, de man die de power unit-afdeling bij Renault leidt, is er in de basis niets mis met de krachtbron. De Fransman stelt dat het malheur voornamelijk werd veroorzaakt door externe onderdelen. Voor 2023 is Alpine in ieder geval optimistisch gestemd. "Het probleem zat hem niet zozeer in de krachtbron zelf", zegt Famin. "Al is het wel een feit dat we in Singapore hier problemen mee hadden. Dat waren overigens wel twee verschillende oorzaken, dat was gek. Alle andere problemen werden veroorzaakt door onderdelen zoals de water- en brandstofpomp. Voor 2023 hebben we de goede hoop dit op te lossen."

Alpine liet begin 2022 weten vanwege de bevriezing van het motorreglement de focus te leggen op de snelheid van de power unit en pas daarna op de betrouwbaarheid. Qua performance doet de Renault-krachtbron het niet slecht, maar de duurzaamheid liet vaak te wensen over. De focus in het Franse Viry-Châtillon gaat voor komend F1-seizoen meer op de betrouwbaarheid van de onderdelen. "We pushen die processen en proberen die steeds meer te verbeteren", vervolgt Famin. "In 2022 deden we dit niet omdat we dit niet wilden, maar omdat we de voorkeur gaven aan de ontwikkeling. Het is ons doel om in 2023 de performance te behouden, maar de boel betrouwbaarder te maken."