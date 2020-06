Herbert adviseert Renault: Kies voor jong talent Russell

De eerste ronde verschuivingen op de rijdersmarkt voor 2021 heeft voor een lege plek gezorgd bij Renault. Daniel Ricciardo vertrekt eind 2020 bij de Franse renstal om een avontuur te beginnen bij McLaren. Daar vervangt hij Carlos Sainz Jr., die op zijn beurt naar Ferrari vertrekt als vervanger van Sebastian Vettel. De Duitser is viervoudig wereldkampioen, maar heeft vooralsnog geen zitje voor 2021. Renault wordt genoemd als een mogelijke kanshebber om de diensten van Vettel veilig te stellen, maar Johnny Herbert vraagt zich af of het team wel in de positie is om hem te lokken.

“Renault is een fabrieksteam en heeft historisch gezien de potentie, ze hebben het altijd goed gedaan. Maar zoals bij alles in de moderne wereld geldt ook hier dat het draait om het aantrekken van de grote namen”, vertelde Herbert aan Motorsport.com. Daarvoor moet een compleet plaatje gepresenteerd worden en de Brit denkt dat dit bij Ferrari niet het geval was. Ook bij Renault betwijfelt Herbert of dat complete beeld er is. “Renault wil terug naar het winnende tijdperk, zoals zij eerder deden met Fernando Alonso. Dat kan alleen door de juiste coureurs aan te trekken, en daarvoor hebben ze de juiste presentatie en het juiste pakket nodig. Dat hebben ze momenteel niet, want ze zijn niet in een situatie dat ze meedoen om overwinningen of wereldtitels.”

Is Alonso dan de juiste man voor Renault? Herbert heeft daar zijn twijfels over, want liever zou hij vol inzetten op jong talent. “Kies voor een jonge gast, zoals Ferrari deed met Charles Leclerc. Dat is denk ik de toekomst. Het is niet meer de oudere generatie, omdat zij al over hun piek zijn.” En als Herbert dan een jong talent zou kunnen kiezen voor Renault, dan valt de keuze op George Russell. “Ik vind dat hij iets heel bijzonders heeft en hij heeft een zeer goede mentale capaciteit tijdens een raceweekend. En hij is een steengoede en snelle coureur. Dat zagen we in de F2, hoe sterk hij was toen hij de titel won. George zou absoluut degene zijn die ik zou kiezen.”