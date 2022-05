Red Bull troeft McLaren af voor snelste pitstop tijdens GP Monaco

Tijdens de afgelopen race in Spanje noteerde Ferrari voor het eerst de snelste pitstop van de race. De bandenwissel van 2,23 seconden was eveneens de snelste stop van het seizoen tot dusver. Tijdens de Grand Prix van Monaco kon de pitcrew van de Scuderia echter niet tippen aan enkele concurrenten, want de pitstop van Carlos Sainz in ronde 21 leverde het team de vijfde plek op in de lijst met snelste pitstops van de dag. De bandenwissel van full wets naar harde slicks werd in 2,51 seconden uitgevoerd.

Daarmee kwam Ferrari 0,21 seconde tekort op de snelste pitstop van de dag. Die werd voor de derde keer dit seizoen afgewerkt door Red Bull Racing, dat 2,3 seconden nodig had om Sergio Perez in ronde 16 van een set intermediates te voorzien. Daarmee was Red Bull 0,08 seconde sneller dan McLaren, dat Lando Norris in ronde 17 in 2,38 seconden een nieuwe set intermediates meegaf. Derde op de lijst is Alpine, dat 2,42 seconden deed over de pitstop van Fernando Alonso in ronde 21. Op de vierde positie staat Aston Martin, dat Sebastian Vettel in de zesde ronde een nieuw setje banden gaf in 2,51 seconden.

In het klassement van de Fastest Pitstop Award gaat McLaren nog altijd aan de leiding, mede doordat in Bahrein, Saudi-Arabië en Imola de snelste pitstop werd geklokt. De Britse renstal staat op 190 punten, waarmee het vier punten voorsprong heeft op Red Bull. Ferrari volgt op de derde stek, maar heeft met 113 punten wel al een fikse achterstand. Alpine (59 punten) en Williams (43 punten) maken de top-vijf compleet.

De vijf snelste pitstops van de GP van Monaco

Pos. Team Coureur Tijd (sec) Ronde 1 Red Bull Sergio Perez 2.30 16 2 McLaren Lando Norris 2.38 17 3 Alpine Fernando Alonso 2.42 21 4 Aston Martin Sebastian Vettel 2.51 6 5 Ferrari Carlos Sainz 2.51 21