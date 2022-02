Red Bull-teambaas Horner kan rondleiding bij Mercedes vergeten

Zondagavond vonden de Autosport Awards plaats in Londen, met tijdens de awardshow een veiling waarvan de opbrengsten naar het Grand Prix Trust gaan. Gedurende de avond werd duidelijk dat er door een zekere Christian Horner geboden werd op een fabrieksrondleiding voor vier personen bij het Mercedes F1 Team. Aanvankelijk werd gedacht aan een gefortuneerde bieder die onder een schuilnaam bood, maar het winnende bod bleek daadwerkelijk uitgebracht te zijn door de Red Bull-teambaas.

Horner tikte zo’n 4.700 euro af voor een rondleiding bij Mercedes, iets wat op social media resulteerde in heel wat komische reacties. Inmiddels is duidelijk geworden dat de teambaas zijn prijs echter niet zelf mag innen. In de voorwaarden opgesteld bij de prijs staat geschreven “dat werknemers van andere Formule 1-teams niet mogen deelnemen aan de rondleiding”. De teambaas had die kleine lettertjes blijkbaar gemist.

Er was afgelopen Formule 1-seizoen sprake van een ware rivaliteit tussen Red Bull en Mercedes, maar zeker ook tussen Horner en zijn Mercedes-collega Toto Wolff. De Formule 1-kampioenschappen werden uiteindelijk verdeeld: Mercedes werd kampioen bij de constructeurs terwijl Max Verstappen de wereldtitel bij de rijders pakte.

Horner viel in de prijzen bij de Autosport Awards. Hij nam de prijs voor de beste internationale racewagen in ontvangst voor de RB16B en Max Verstappen werd uitgeroepen tot de beste internationale coureur van het jaar.

De Grand Prix Trust is een stichting die mensen helpt die in de Formule 1 actief zijn of waren, maar hun vak door ziekte niet meer kunnen uitoefenen. Naast de rondleiding gingen er nog meer items onder de hamer tijdens de veilig. In totaal werd er bijna 60.000 euro opgehaald voor het Grand Prix Trust.

