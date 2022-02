Horner biedt met succes op rondleiding bij concurrent Mercedes

Christian Horner was afgelopen zondagavond aanwezig bij de uitreiking van de Autosport Awards in Londen, een evenement dat georganiseerd werd door Motorsport Network. De avond werd een groot succes voor Red Bull Racing. Regerend wereldkampioen Max Verstappen sleepte de award voor beste internationale coureur van het jaar in de wacht, terwijl de Red Bull RB16B werd uitgeroepen tot beste internationale auto van het jaar. Red Bull-teambaas Horner nam de prestigieuze award namens de Nederlander in ontvangst, maar verliet het Grosvenor House zelf ook met een opvallende prijs.

Tijdens de avond werd ook de inmiddels traditionele veiling georganiseerd, waarvan de opbrengst altijd naar het goede doel gaat. Naast diverse items kon er onder meer geboden worden op een bezoek aan de fabriek van het Formule 1-team van Mercedes. Horner greep zijn kans, bood 4.000 Britse ponden en zag vervolgens niemand over zijn bod heengaan. Hiermee won de Red Bull-teambaas de veiling en mag de 47-jarige Engelsman binnenkort een bezoekje brengen aan Red Bulls grootste concurrent in Brackley. Het is voor Horner niet de eerste keer dat hij een bezoek brengt aan een concurrent. In 2008 kreeg Horner een rondleiding in de fabriek van McLaren naar aanleiding van een uitnodiging van de voormalige Schotse Formule 1-coureur David Coulthard.

Grand Prix Trust

Het opgehaalde bedrag gaat naar stichting Grand Prix Trust. Deze stichting helpt mensen in de F1 die actief zijn of waren op het circuit of in de fabriek, maar door bijvoorbeeld ernstige ziekte niet meer kunnen werken. Hierbij verleent Grand Prix Trust onder meer financiële assistentie of organiseert het de medische zorg voor de desbetreffende persoon. Grand Prix Trust doet dit inmiddels al meer dan dertig jaar.