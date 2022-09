Het was weer een lekker weekend voor de mannen van Red Bull Racing. Max Verstappen pakte bij de Grand Prix van Nederland de pole-position, de snelste raceronde en natuurlijk de overwinning. Ook de monteurs hadden iets te vieren, want de pitcrew zette met een tijd van 2,09 seconden bij de pitstop van Sergio Perez in ronde veertien de snelste tijd van het seizoen neer.

Het vorige record stond ook op naam van Red Bull Racing. Dat was met een stop van 2,19 seconden. Nu hebben de mannen van Christian Horner daar dus een tiende vanaf gehaald. Ook de tweede tijd van de dag kwam van Red Bull, dat was stop van 2,32 seconden in ronde veertig, ook bij de Mexicaan. AlphaTauri noteerde in Zandvoort de derde en vijfde tijd met stops van respectievelijk 2,34 en 2,38 seconden, Aston Marin zette een stop van 2,37 seconden neer.

Red Bull staat nog steeds ruim aan kop in het algemeen klassement van de DHL Fastest Pitstop Award. Voor dit klassement worden per weekend punten uitgedeeld volgens hetzelfde systeem als die voor het wereldkampioenschap voor rijders. McLaren en Ferrari volgen op een behoorlijke achterstand. In het middenveld liggen de teams heel erg dicht bij elkaar. Het team van Haas staat stijf onderaan.

De vijf snelste pitstops van de Dutch Grand Prix

Team Coureur Tijd Ronde 1 Red Bull Racing Sergio Perez 2,09 seconden 14 2 Red Bull Racing Sergio Perez 2,32 seconden 40 3 AlphaTauri Pierre Gasly 2,34 seconden 32 4 Aston Martin Lance Stroll 2,37 seconden 56 5 AlphaTauri Pierre Gasly 2,38 seconden 56

Video: Ferrari laat ook zien hoe het niet moet

In de eerste pitstop van Carlos Sainz ging het helemaal mis. Een van de wielen stond nog niet klaar en bovendien liet een van de monteurs een wheelgun los liggen, en daar reed Sergio Perez overheen.