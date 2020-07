Marko: Red Bull is oorzaak van fundamenteel probleem op het spoor

Mercedes reist als huizenhoge favoriet af naar Silverstone, dat op 2 en 9 augustus de Britse en 70th Anniversary Grands Prix organiseert. Het Duitse fabrieksteam, dat haar uitvalsbasis in Groot-Brittannië heeft, won de eerste drie races van het uitgestelde seizoen 2020. In het kampioenschap heeft men al een enorme voorsprong genomen ten opzichte van de concurrentie: met 121 punten staat de kampioensformatie al 66 punten voor op Red Bull Racing.

Het Oostenrijkse team kent geen geweldige start van de jaargang. De RB16 is niet de auto gebleken waarmee om overwinningen en titels gestreden kan worden. In Hongarije was het tempo er niet in de kwalificatie en in de race bleek Mercedes, ondanks de tweede plaats van Max Verstappen, een klasse apart. Na de Hongaarse Grand Prix sprak adviseur Helmut Marko zelfs van een ‘fundamenteel probleem’ met de RB16. In gesprek met Kronen Zeitung laat de Oostenrijker nu blijken dat Red Bull niet heeft stilgezeten. “We zijn de oorzaak op het spoor.”

Voor de races op Silverstone is Mercedes toch weer de favoriet en ook het weerbericht lijkt mee te werken. Daar waar Red Bull hoopt op warme omstandigheden, krijgt het die alleen op vrijdag. Dan tikt het kwik de dertig graden Celsius aan, maar op zondag wordt het een stuk koeler. Koren op de molen van Mercedes, dat zelf nog niet helemaal zeker is of de W11 ook in warm weer goed presteert. “Petje af, Mercedes heeft inmiddels ook het weer in haar greep”, grapt Marko als hij het weerbericht voor het weekend ziet.

“Ik vrees dat er nog niets fundamenteel gaat veranderen [op Silverstone]”, voorspelt hij voor de komende twee races. Toch acht de topadviseur van Red Bull zijn team en coureurs Verstappen en Alexander Albon niet bij voorbaat kansloos, want hij vermoedt dat zijn rijders een bron van irritatie kunnen vormen voor de Mercedes-coureurs. “Maar wij hebben nog het een en ander achter de hand wat betreft de aerodynamica”, vervolgt Marko. “Onderdelen die onze recente problemen zouden moeten verminderen.”