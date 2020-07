Tech: De nieuwe voorvleugel van de Red Bull RB16

Omdat er voorafgaand aan dit weekend nog niet geracet was, is er ook nog geen kans geweest om de updates op het asfalt uit te proberen. Het team probeert de basis van de auto dus nog onder de knie te krijgen. Tijdens de vrije training op vrijdag besteedde Red Bull Racing met Max Verstappen tijd aan het evalueren van de nieuwe onderdelen. Het belangrijkste deel van het pakket, en een onderdeel dat we nog niet zagen toen het team een shakedown verrichtte op Silverstone, is een veranderd ontwerp van de neus. De pijlers die de voorvleugel aan de neus verbinden zijn in een smallere opstelling gemonteerd bij het nieuwe ontwerp. De bevestiging zit nu aan de onderzijde van de neus en niet langer aan de zijkanten, zoals bij Mercedes al een tijdje het geval is.

Vergelijking oude en nieuwe neus Red Bull Racing RB16 Photo by: Motorsport Images

Deze verandering gaf de ontwerpers ook meer vrijheid met de vorm van de kanalen in de neus. Het team heeft nu gekozen om een meer ronde inlaat te creëren in plaats van de vierkante secties van het andere ontwerp. Intussen is de hellende inlaat op de brug van de neus geopend tot één grote inlaat, in plaats van twee kleinere. De neus wordt overigens beschouwd als item met een lange aanlooptijd vanwege de tijd die nodig is om de neus te produceren en er vervolgens, waar nodig, nieuwe crashtests mee te doorstaan.

Op vrijdag ging een van de nieuwe voorvleugels van Red Bull Racing kapot. Volgens teambaas Christian Horner was dat te wijten aan de zogenaamde sausage kerbs in de tweede sector. “Er was wat schade aan de voorvleugel door de middelste sector. De jongens hebben gisteravond geweldig gewerkt om de schade te repareren. Dit circuit is een beetje een killer voor voorvleugels en hopelijk lukt het ons vandaag om van de kerbs te blijven”, vertelde hij aan Sky Sports.

Adviseur Helmut Marko vertelde tegen ORF al dat Alexander Albon dit weekend niet meer op de nieuwe versie van de voorvleugel hoeft te rekenen. “Helaas verloren we een voorvleugel door schade in bocht 6, waar Max over de zogenaamde sausage kerb reed. Dit houdt ook in dat we beide auto’s niet langer op dezelfde manier kunnen uitrusten, wat betekent dat Alexander Albon de nieuwe voorvleugel niet meer heeft.” Het bewijs daarvoor werd geleverd tijdens de derde vrije training, waarin Albon inderdaad met de oude vleugel op het asfalt verscheen.

Met medewerking van Matt Somerfield en Giorgio Piola