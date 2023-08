Red Bull Racing zette tot dusver dit Formule 1-seizoen een aantal bijzonder knappe prestaties neer. Dit kwam mede door het enorme DRS-voordeel dat Max Verstappen en Sergio Perez hebben, zodra de achtervleugel openklapt. De concurrentie bestudeerde goed of Red Bull gebruikmaakt van een slimme truc, terwijl Lewis Hamilton voor wat intrige zorgde toen het DRS-voordeel van de Red Bull op de Hungaroring, high-downforce circuit, ineens verdwenen leek. Op Spa-Francorchamps was het voordeel plots weer terug. Motorsport.com dook in die kwestie. Men komt er echter achter dat het voordeel met name komt door de verhouding in drag tussen de achtervleugel en beam wing.

De RB19 is aan de achterkant een stabiele wagen, waardoor het team wegkomt met een kleinere beam wing dan de rivalen durven te gebruiken. Soms komt het maar met een enkel element. Dit betekent dat de achtervleugel meer luchtweerstand te verduren krijgt, maar zodra de achtervleugel wordt geopend, verdwijnt er dus ook meer weerstand en gaat de topsnelheid nóg verder omhoog. Op circuits waar downforce belangrijk is, zoals in Hongarije, kiest Red Bull net als andere teams voor een grotere beam wing vanwege de voordelen in de bochten, terwijl het DRS-voordeel daar juist minder van belang is. De F1-teams zijn nu begonnen om de auto verder te ontwikkelen in de richting van die van Red Bull. Ze geven echter toe dat het gecompliceerd is door de hoeveelheid downforce die het levert aan de achterkant om de auto stabiel te houden.

Technisch directeur Pierre Waché zegt dat het geen groot mysterie is wat Red Bull heeft gedaan. Hij vindt het vooral verrassend dat de concurrentie er zo lang over heeft gedaan om te begrijpen wat Red Bull sinds de start van het grondeffect-tijdperk al doet. "Het rare is dat mensen twee jaar nadat wij het geïntroduceerd hebben erover praten", vertelt Waché aan Motorsport.com. "We zijn door de FIA honderden keren gecontroleerd of we een trucje hadden en zelfs nu begrijpen mensen nog niet helemaal waarom op circuits met veel downforce het voordeel verdwijnt. Dat verbaast ons."

McLaren-teambaas Andrea Stella suggereert dat het DRS-voordeel van Red Bull nog wel even zal blijven, aangezien de Oostenrijkse formatie een grote voorsprong heeft met het ontwerp. "Het lijkt erop dat ze dit al een tijdje gebruiken", zegt de Italiaan. "Ik denk dat ze met name voordeel halen uit de ervaring met het ontwikkelen van dergelijke configuraties. Dat is nu wel duidelijk geworden. Ik denk dat alle teams nu proberen te kijken wat mogelijk is om ook die kant op te gaan."

