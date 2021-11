Snelste pitstop voor Red Bull Racing tijdens eerste GP van Qatar

Al jaren is de pitcrew van Red Bull Racing toonaangevend als het aankomt op de pitstops. In 2018, 2019 en 2020 wist het team de Fastest Pitstop Award al te winnen en ook de editie van 2021 heeft de renstal reeds op haar naam geschreven. Toch kunnen de monteurs het nu niet rustiger aan gaan doen, want Max Verstappen is nog altijd in een spannende titelstrijd verwikkeld met Lewis Hamilton. Ook kan Red Bull nog kampioen worden bij de constructeurs, dus het is van belang dat er snelle pitstops worden afgeleverd.

In Qatar heeft dat geleid tot opnieuw een snelste pitstop van de race voor Red Bull. De pitcrew van het Oostenrijkse team had in ronde 41 slechts 2,19 seconden nodig om Max Verstappen van vier nieuwe medium banden te voorzien. Die stop was precies één tiende van een seconde sneller dan de eerste pitstop van de Nederlander in ronde 17, terwijl de bandenwissel van Ferrari-coureur Carlos Sainz in ronde 27 ook 2,29 seconden duurde. Het is de elfde keer in twintig races dat Red Bull de snelste pitstop afleverde.

In het klassement voor de Fastest Pitstop Award gaat Red Bull dus overtuigend aan de leiding. Het team heeft inmiddels 504 punten verzameld en daarmee een comfortabele voorsprong opgebouwd op Mercedes. De leider in het kampioenschap voor constructeurs heeft 293 punten, Ferrari volgt op de derde plaats met 230 punten.

Pos. Team Coureur Tijd (sec) Ronde 1 Red Bull Max Verstappen 2,19 41 2 Ferrari Carlos Sainz 2,29 27 3 Red Bull Max Verstappen 2,29 17 4 Mercedes Lewis Hamilton 2,31 18 5 McLaren Daniel Ricciardo 2,32 26