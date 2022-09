Red Bull zet snelste pitstop neer bij GP Italië

Zoals wel vaker dit seizoen was Red Bull Racing weer ijzersterk bij de pitstops. Vorige week zetten de mannen van Christian Horner de snelste tijd van het seizoen neer met een stop van 2,09 seconden. Dit weekend was er kleine achteruitgang, al was dat met het blote oog niet waar te nemen. De twee pitstops van Sergio Perez in de 7e en 42e ronde van de wedstrijd gingen respectievelijk in 2,17 en 2,10 seconden. Dat zijn de tweede en derde tijden van dit seizoen. Met de tweede stop pakt Red Bull Racing de award voor snelste pitstop van het weekend. De pitstop van Max Verstappen was met 2,48 seconden goed voor de zesde tijd.

Ook de pitcrew van Ferrari kwam sterk voor de dag bij haar thuisrace. Met een stop van 2,21 seconden bij Charles Leclerc pakten de Italianen de derde tijd. Ook de vierde en vijfde plek op de ranglijst van het weekend komen op naam van Ferrari. Red Bull en Ferrari zijn in de pitstraat dus - met name in de afgelopen races - misschien nog wel meer aan elkaar gewaagd dan op het circuit.

Red Bull leidt jaarklassement

Over het hele jaar wordt er een totaalklassement bijgehouden van de snelste pitstops. Bij elke race worden er punten uitgedeeld op dezelfde manier als waarop dat gaat in het wereldkampioenschap voor de rijders. Per coureur zijn eenmaal punten te verdienen. Dat betekent dat Red Bull voor de twee snelste stops in totaal 25 punten krijgt, omdat ze beide bij Perez zijn neergezet. Voor de bandenwissel van Verstappen krijgt het team 12 punten, omdat het weliswaar de zesde tijd is, maar de vierde verschillende coureur.

In het algemeen klassement staat Red Bull ruim bovenaan met 409 punten, gevolgd door McLaren met 311 punten. Ferrari heeft er precies honderd minder. Het team van Haas bungelt onderaan met slechts 10 punten. Qua tijden heeft Red Bull nu de snelste vier pitstops van het seizoen afgeleverd. Daarna volgen Ferrari, Alpine, nog een keer Ferrari en dan driemaal McLaren.

De vijf snelste pitstops van de Grand Prix van Italië

Team Coureur Tijd Ronde 1 Red Bull Racing Sergio Perez 2,10 seconden 42 2 Red Bull Racing Sergio Perez 2,17 seconden 7 3 Ferrari Charles Leclerc 2,21 seconden 12 4 Ferrari Charles Leclerc 2,37 seconden 48 5 Ferrari Carlos Sainz 2,39 seconden 30