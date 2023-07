Dat de Red Bull-monteurs uitstekend zijn in het uitvoeren van pitstops, is bekend. In Hongarije liet het Oostenrijkse team nogmaals zien dat zij de snelste pitstops kunnen uitvoeren. Als eerste team dit seizoen legde Red Bull een stop onder de twee seconden op de mat. Sergio Perez kreeg tijdens de Hongaarse F1-race in 1,98 seconden vier nieuwe banden onder zijn auto.

In de strijd voor de DHL Fastest Pitstop-Award vergroot de formatie uit Milton Keynes daarmee hun leiding. In dat kampioenschap staat Red Bull 68 punten voor Ferrari. Punten worden gescoord op basis van de snelste stop per coureur in een race en de puntenverdeling volgt de verdeling voor de punten tijdens een race. Mocht de Oostenrijkse renstal aan het einde van het seizoen de award winnen, nemen zij deze prijs voor de zesde keer op rij in ontvangst. Vanaf 2018 won Red Bull alle prijzen voor de snelste pitstops.

Onder de twee seconden

Sinds de invoering van een Technical Directive in 2021 kunnen gereedschappen bij een pitstop pas na een kleine vertraging gebruikt worden. Het is niet vastgelegd hoeveel vertraging er moet zijn, wel moeten de teams in de data kunnen aantonen dat ze zeker weten dat de vier banden vast zitten. De Directive werd na klachten van het Mercedes F1-team ingevoerd, in de ogen van de Duitse renstal voerden sommige concurrenten gevaarlijke pitstops uit. De verwachting was dat hiermee stops onder de twee seconden niet meer mogelijk waren, in de praktijk blijkt echter dat het nog wel kan. Na de invoering van deze regel zijn er nog twee stops onder de twee seconden geweest, afgelopen weekend in Hongarije door Red Bull en tijdens de race in Abu Dhabi van vorig seizoen deed McLaren dat ook. Het Britse team zette toen in 1,98 vier nieuwe banden onder één van hun auto's.

De snelle stop tijdens de GP van Hongarije komt nog niet in de buurt van de snelste pitstop aller tijden. Ook deze werd uitgevoerd door het team van Red Bull. Tijdens de Grand Prix van Brazilië in 2019 zette het team in 1,82 seconden vier nieuwe banden onder de wagen van Max Verstappen. Ook de andere plekken in de top vijf snelste stops ooit zijn in handen van het Oostenrijkse team.

Video: Bekijk hier de razendsnelle stop van Perez in Hongarije