De afgelopen vier jaar kreeg Red Bull Racing na afloop van het seizoen de Fastest Pitstop Award overhandigd, maar er is door de overstap naar de nieuwe banden en velgen met een diameter van 18 inch wel het een en ander veranderd aan de stops. De eerste races waren dan ook even wennen voor de pitcrew van de Oostenrijkse renstal, die met 1,82 seconden de snelste F1-pitstop aller tijden in handen heeft. In zowel Bahrein als Saudi-Arabië moest de beste bandenwissel van de dag gelaten worden aan McLaren.

Ook in Australië waren de monteurs van McLaren in goede vorm, want de pitstops van Lando Norris en Daniel Ricciardo werden allebei in 2,42 seconden afgewerkt. Daarmee bezet de Britse renstal de tweede en derde plek op de ranglijst met snelste bandenwissels in Melbourne. De snelste stop van de dag werd echter afgeleverd door Red Bull, dat 2,27 seconden nodig had om Sergio Perez van vier nieuwe banden te voorzien. De rest van de top-vijf wordt voltooid door Williams (2,53 seconden voor de stop van Nicholas Latifi) en Ferrari (2,71 seconden voor Charles Leclercs pitstop).

Dankzij de snelste pitstops van de dag in Bahrein en Saudi-Arabië gaat McLaren nog altijd aan kop in het klassement om de Fastest Pitstop Award. Na drie races heeft het team 111 punten verzameld en daarmee heeft het een keurige marge van 50 punten op naaste achtervolger Red Bull. Ferrari volgt op de vierde plek met 48 punten, gevolgd door Williams met 36 punten en Alpine met 26 punten.

Vijf snelste pitstops tijdens GP van Australië

Pos. Team Coureur Tijd (sec) Ronde 1 Red Bull Sergio Perez 2,27 20 2 McLaren Lando Norris 2,42 20 3 McLaren Daniel Ricciardo 2,42 21 4 Williams Nicholas Latifi 2,53 23 5 Ferrari Charles Leclerc 2,71 22