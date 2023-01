Vorig jaar won Red Bull met haar RB18 bijna alles wat er te winnen viel. Max Verstappen pakte de wereldtitel bij de coureurs vier races voor het einde van het seizoen en boekte vijftien overwinningen. Zijn teamgenoot Sergio Perez sloeg twee keer toe met winst in de prestigieuze Grands Prix van Monaco en Singapore. Drie races voor het einde kon Red Bull niet meer achterhaald worden door de concurrentie en was de eerste constructeurstitel sinds 2013 een feit voor het Oostenrijkse team dat gestationeerd is in Milton Keynes.

De RB18 was niet meteen een succesmachine. Onder de nieuwe reglementen van 2022 was de wagen in de eerste races nog te zwaar. Daarnaast kreeg Red Bull zoals bekend te maken met betrouwbaarheidsproblemen. Nagenoeg al die dingen werden echter rap verholpen en daarmee is de basis voor aankomend seizoen goed. In principe zal de wagen van dit jaar een doorontwikkeling worden van de RB18. Het is niet nodig om het concept aan te passen, iets dat Mercedes wel lijkt te doen. Bij Red Bull gaat het ogenschijnlijk om verder werken volgens het ingeslagen pad, waarbij de creatie wel licht moet worden aangepast aan enkele kleine reglementswijzigingen. Zo moeten de vloerranden 15 millimeter omhoog om porpoising tegen te gaan. Ook mag de vloer minder doorbuigen en zijn er kleine aanpassingen bij de voor- en achtervleugel te vinden.

De auto waarmee Verstappen een gooi gaat doen naar zijn derde wereldtitel op rij zal door het leven gaan als de RB19. Het publiek zal op 3 februari kennismaken met de nieuwe bolide, want dan wordt de wagen in New York onthuld.

Overzicht bevestigde F1-teampresentaties 2023

Datum Team Auto Locatie 3 februari Red Bull Racing RB19 New York 6 februari Williams FW45 Online 11 februari AlphaTauri AT04 New York 13 februari McLaren MCL37 Woking 13 februari Aston Martin AMR23 Silverstone 14 februari Ferrari n.n.b. n.n.b. 15 februari Mercedes W14 Silverstone 16 februari Alpine A523 n.n.b.