Red Bull bouwt verder aan eigen motorproject met nieuwe CFD-partner

Bij Red Bull Powertrains ligt de focus volledig op 2026, als het nieuwe motorreglement ingaat en de Formule 1 onder meer overstapt over honderd procent duurzame brandstoffen. Verder neemt het aandeel elektrisch vermogen behoorlijk toe en verdwijnt de MGU-H om het geheel minder complex te maken. Doordat Honda de motoren tot en met 2025 nog maakt en daar ook technische ondersteuning voor levert, heeft Red Bull Powertrains daar geen omkijken naar. Het Powertrains-project is daardoor al volop met de 2026-motor bezig, waarvoor het technisch reglement al staat.

Zo zijn de faciliteiten daarvoor opgebouwd, is er onder meer bij Mercedes gewinkeld en is in New York de samenwerking met Ford aangekondigd. Voordien heeft Red Bull een eigen interne verbrandingsmotor laten draaien op de testbank, al is dat logischerwijs nog maar een eerste aanzet naar de ICE die vanaf 2026 in de daadwerkelijke krachtbron belandt. Voor een goed eindproduct is CFD-technologie (computational fluid dynamics) van levensbelang in de moderne Formule 1. Dat geldt voor de auto als geheel - zo worden veel dingen eerst in CFD getest voordat er wordt besloten om daarmee wel of niet naar de windtunnel te gaan - maar ook zeer zeker voor de motor.

Red Bull legt namelijk uit dat CFD kan worden gebruikt bij simulaties van verschillende ontwerpen voor de interne verbrandingsmotor. "Voor iedere verandering aan de geometrie en voor iedere aanpassing aan de verbrandingskamer kunnen we zeer snel simulaties uitvoeren om te zien wat het effect is. Daardoor kunnen engineers snel verschillende opties evalueren en de juiste keuzes maken." Voor een succesvolle aanpak op dit vlak hebben teams een eigen CFD-partner nodig en die heeft Red Bull inmiddels gevonden. Zo slaat het team van Max Verstappen en Sergio Perez de handen ineen met Convergent Science, het Amerikaanse bedrijf achter de CONVERGE-technologie.

"De ontwikkeling van onze power unit voor 2026 krijgt iedere dag meer vorm in de Red Bull Powertrains-fabriek, vooral dankzij onze gemotiveerde engineers en monteurs. We blijven investeren in mensen en faciliteiten om in 2026 een competitieve motor naar het circuit te kunnen brengen. Om dat doel te bereiken, hebben we op elk gebied de beste ingrediënten nodig. De CONVERGE CFD-technologie voldoet absoluut aan dit plaatje en kan ons helpen om hopelijk een winnende ICE te bouwen", laat teambaas Christian Horner weten. "Met hun zeer gedetailleerde verbrandingsmodellen kunnen we de binnenkant van de cilinder tijdens de verbranding visualiseren en simuleren, een proces dat onze ontwikkeling van een krachtige en ook efficiënte motor zal versnellen."

Met al deze ingrediënten en het exemplaar dat na de Hongaarse Grand Prix al op de testbank heeft gedraaid, kan Red Bull Powertrains de interne verbrandingsmotor in principe helemaal zelf maken. De expertise van Ford is vooral gewenst voor de elektrische delen van de krachtbron. Het contract met Ford heeft een looptijd van 2023 tot en met 2030, de eerste jaren om de voorbereiding vorm te geven en nadien de periode van het nieuwe motorreglement (2026-2030).