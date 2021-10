Red Bull Racing maakte woensdag bekend dat het dit weekend op Istanbul Park met een speciale livery aan de start zou komen. Aanvankelijk zou dit weekend in Suzuka de Japanse Grand Prix plaatsvinden, de thuisrace van Honda. Vanwege het coronavirus kon die wedstrijd echter niet doorgaan, de wedstrijd in Turkije werd als alternatief ingepland. Red Bull vond het desondanks een passende gelegenheid om Red Bull te bedanken. Nadat er aanvankelijk een teaser de wereld in geslingerd werd, heeft Red Bull donderdagochtend de volledige livery op de wagens van Max Verstappen en Sergio Perez laten zien.

Het ontwerp is nog altijd voorzien van Red Bull-logo’s, de airbox is geel gekleurd en de achtervleugel is blauw. Verder is de wagen overwegend wit. De startnummers van de coureur zijn geplaatst in een rode cirkel die doet denken aan de Japanse vlag. Op de zijkant van de wagen is een dankwoord richting Honda geplaatst. Ook AlphaTauri komt dit weekend met een boodschap richting Honda. De Italiaanse formatie onder leiding van Franz Tost heeft sinds 2018 over de motoren van de Japanse firma beschikt.

Honda neemt aan het eind van dit seizoen na zeven jaar afscheid van de Formule 1. Vanaf 2015 ging het aan de slag met McLaren, maar die samenwerking werd geen succes. Aan het eind van 2017 gingen de beide partijen hun eigen weg. Honda werd zodoende gelinkt met Toro Rosso en daarmee werd de basis gelegd voor een samenwerking met Red Bull, die in 2019 begon.

De beide Red Bull-teams hebben in hun tijd met Honda overwinningen overwinningen gescoord, maar afgelopen oktober liet de Japanse fabrikant weten toch uit de Formule 1 te vertrekken. Red Bull heeft de techniek van de Honda V6-motor overgenomen en heeft zelf een divisie opgezet om in de toekomst motoren te bouwen.

Verstappen heeft dit seizoen al zeven overwinningen op zijn naam en jaagt in de titelstrijd op Lewis Hamilton. De Brit heeft na de Russische GP een voorsprong van twee punten genomen.

Foto's: De speciale Red Bull-livery voor de Turkse GP

Red Bull Racing RB16B voor de Turkse GP 1 / 8 Foto door: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB16B voor de Turkse GP 2 / 8 Foto door: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB16B voor de Turkse GP 3 / 8 Foto door: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB16B voor de Turkse GP 4 / 8 Foto door: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB16B voor de Turkse GP 5 / 8 Foto door: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB16B voor de Turkse GP 6 / 8 Foto door: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB16B voor de Turkse GP 7 / 8 Foto door: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB16B voor de Turkse GP 8 / 8 Foto door: Red Bull Content Pool