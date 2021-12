Red Bull: “Minder nadruk op motorvermogen dan verwacht”

Meer dan driekwart van een ronde over het stratencircuit van Jeddah is volgas, wat spek naar de bek van Mercedes leek te zijn. In beide vrije trainingen op vrijdag was Lewis Hamilton ook de snelste, maar Max Verstappen wist binnen twee tienden van een seconde van zijn titelrivaal te blijven. “Het circuit is iets krapper dan de data deed vermoeden”, aldus Red Bull Racing-teambaas Christian Horner bij Sky Sports. “De bochten zijn wat krapper. De nadruk ligt niet volledig op het motorvermogen, wat we wel hadden verwacht. Dus dat is bemoedigend. Er is een verschil van ongeveer twee tienden, maar op een circuit als dit kan je dat goed maken. Dat is heel bemoedigend voor ons.”

Mercedes imponeerde in Brazilië met haar topsnelheid, wat bij Red Bull tot vraagtekens leidde over de achtervleugel van het Duitse team. In Qatar voerde de FIA rond dit onderdeel extra controles uit. Dat leverde geen schokkende dingen op, toch is Red Bull tevreden. “Na de nieuwe test in Qatar hebben we denk ik een nivellering qua topsnelheid kunnen zien”, stelt Horner. “Ook hier in Jeddah zijn de snelheden vooralsnog vergelijkbaar. Dus dat is positief en hopelijk blijft dat zo in de rest van dit weekend en ook komend weekeinde.” Dan vindt in Abu Dhabi de ontknoping van het seizoen plaats. Verstappen verdedigt dit weekend in Saudi-Arabië een voorsprong van acht punten op Hamilton.

Red Bull leek vrijdag nog wat moeite te hebben met de zachtere banden. “We voelden ons uitstekend op de harde band. Hoe zachter we vervolgens gingen qua compound, hoe meer de band zich als een diva begon te gedragen om deze aan de praat te krijgen en er het maximale uit te halen”, vertelt Horner. “Dat gaan we uitgebreid analyseren. Op basis van de reacties van anderen zijn we daar denk ik niet de enige mee. Volgens mij hadden anderen het ook lastig om de auto in het juiste venster te krijgen. Als je dat wel voor elkaar krijgt, dan zit er hier veel in het vat.”

Onze analyse van de vrijdag in Jeddah: