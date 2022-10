Perez bijt van zich af: "Deze overwinning voelt goed"

Sergio Perez won op briljante wijze de Grand Prix van Singapore, waar hij de hele race zwaar onder druk stond van de Ferrari van Charles Leclerc. Het was de eerste overwinning van de Mexicaan sinds mei, toen hij de race in de straten van Monaco op zijn naam schreef. Zelfs de 5 seconden tijdstraf die de Red Bull-coureur na de race ontving voor twee verschillende overtredingen tijdens de safety car, kon geen roet in het eten gooien.

Perez komt als winnaar over de streep in Singapore

De overwinning kwam op een goed moment voor de 32-jarige Mexicaan, die na een lange reeks van moeizame races eindelijk weer op de hoogste trede van het podium mocht staan. Hij heeft dan ook optimaal geprofiteerd van de problemen van zijn teamgenoot Max Verstappen. Red Bull-teambaas Christian Horner hoopt dat Perez zijn vorm kan behouden voor de laatste races van het seizoen “Checo is altijd fenomenaal op stratencircuits, vooral in natte omstandigheden. We werken daarnaast ook hard met hem aan de afstelling van de auto. Ik hoop dat dit hem vertrouwen geeft voor het einde van dit seizoen”, zegt Horner.

Perez snoert de mond van critici

Perez is altijd open geweest over dat hij zich niet altijd comfortabel heeft gevoeld in de manier waarop de RB18 zich heeft ontwikkeld. Hierdoor voelt de auto anders aan dan Perez gehoopt had. Hoewel hij toegeeft dat zijn resultaten niet zo goed als gehoopt waren, vindt de Mexicaan dat zijn prestaties te veel onder een vergrootglas hebben gelegen. “Deze overwinning is erg speciaal voor me, omdat ik in een wat moeilijkere periode van het seizoen zat. De media maakt het weliswaar een stuk groter dan dat het daadwerkelijk is, misschien omdat ik een Mexicaan ben. Wanneer ik niet twee races achter elkaar op het podium sta, dan heb ik ineens mijn slechtste seizoen ooit. Dan schrijft iedereen dat Red Bull me moet vervangen of iets dergelijks. Dus ja, deze overwinning voelt erg goed. Niet om iedereen te laten zien hoe goed ik ben, maar meer omdat het gewoon goed voelt om zo’n goede prestatie neer te zetten. Dit wil ik gewoon blijven doen.