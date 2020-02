Red Bull volgt coronavirus op de voet: "Het verandert per uur"

De Formule 2, de hoogste opstapklasse onder de Formule 1, heeft inmiddels al aanzienlijke complicaties ondervonden in Bahrein, waar de pre-season test van die klasse staat gepland. Christian Lundgaard moet deze test helemaal aan zich voorbij laten gaan, doordat hij op Tenerife in quarantaine zit. Coureurs die wel naar Bahrein afreisden, werden ook niet met open armen ontvangen. Italiaanse teams - Prema en Trident - werden in eerste instantie niet eens doorgelaten. Bahrein heeft namelijk een zeer streng protocol ingesteld, met tests voor iedereen die binnenkomt.

Dit roept natuurlijk veel vragen op over de geplande Formule 1-race op het Bahrain International Circuit. Hetzelfde geldt voor de Grands Prix in respectievelijk Australië en Vietnam. Al is het maar doordat het reizen voor teamleden, journalisten en allerlei andere werknemers vele malen gecompliceerder is geworden. En wat gebeurt er als we de F2-taferelen ook in de koningsklasse zien en Italiaanse teams bijvoorbeeld worden geweerd? Trekken de teams in dat geval één lijn en gaat het hele spektakel niet door? "Nou ja, ik denk dat we allemaal hopen dat Mercedes Australië niet in mag", reageert Horner met een vette knipoog op de vraag van Motorsport.com. Hij duidt hiermee op de sterke indruk die Mercedes tot dusver maakt en dus op de grotere winstkansen voor zijn team in een race zonder Zilverpijlen.

"Maar zonder gekheid: we moeten gewoon de richtlijnen volgen van alle landen waar we naartoe moeten en natuurlijk de richtlijnen van onze overkoepelende organisaties [Liberty en FIA]. Chase Carey was hier vanochtend nog en ik heb er even met hem over gepraat. Maar goed: de situatie is heel erg veranderlijk, de zaak verandert bijna per uur. Wij moeten het dus goed in de gaten houden en vervolgens op een verantwoorde manier handelen", vervolgt Horner zijn verhaal op een serieuzere toon. "Het is logistiek gezien in ieder geval lastig om momenteel allerlei mensen over de wereld te vervoeren. Daar is iedereen volgens mij al wel achter gekomen, ook als je kijkt naar welke hubs we nog kunnen gebruiken op weg naar Australië. Maar goed de situatie verandert zoals gezegd continu, dat maakt het lastig. Wij kunnen op dit moment dus alleen maar de adviezen van overkoepelende organisaties en van lokale overheden opvolgen."

Met medewerking van Erwin Jaeggi en Jonathan Noble