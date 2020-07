Red Bull verbaasd door gebrek snelheid Albon in Stiermarkse GP

Een week geleden had Albon nog een kans om de Grand Prix van Oostenrijk te winnen, maar een botsing met Lewis Hamilton ontnam hem die kans. Een week later kon hij het tempo echter totaal niet volgen. Albon werd weliswaar vierde, maar de Red Bull-coureur kwam 44 seconden na winnaar Hamilton over de finish. Teamgenoot Max Verstappen kon zelfs een extra pitstop maken voor een poging om de snelste ronde te rijden en nog kwam de Nederlander voor Albon terug op de baan. Reflecterend op de moeilijkheden stelt Red Bull dat de Britse Thai zich in een lichte auto meer op het gemak voelt dan in een auto die vol met brandstof zit.

Terugkijkend op de race zei teambaas Christian Horner dat Albon in feite een race met twee helften reed. “In de eerste helft had hij het lastig, maar ik denk dat hij in de tweede helft wel goed heeft gereden. Zijn snelheid was toen ook beter. We moeten erachter komen waarom hij het eerst lastig had en hopelijk kunnen we hem helpen zodat hij zich meer op zijn gemak voelt met veel brandstof – want zijn snelheid in de tweede helft van de race was sterk. Hij streed heel goed met Perez, die op dat moment de snelste man op de baan was – en hij was op dat moment drie tot vier tienden sneller dan Bottas, die op de nieuwste banden stond.”

Hoofdengineer Paul Monaghan van Red Bull suggereert dat Albons probleem verband heeft met hoe de balans van de auto verandert gedurende een stint – waarbij de Thai niet zo op zijn gemak is als teamgenoot Verstappen. “Als we een pitstop maken en nieuwe banden monteren, zegt hij dat de balans van de auto heel, heel goed is”, zei hij. “De achteruitgang vanaf dat moment lijkt bij Alex groter dan bij Max.”

“We hebben geluisterd naar zijn feedback en die is heel goed. Zijn geheugen met bochten, ronden en dergelijke is indrukwekkend. Waarom hij de problemen heeft, weten we nog niet helemaal. Hij had het lastig en toen, zoals je waarschijnlijk ook op tv zag, kreeg hij rechtsvoor met blaarvorming te maken. Dat probeerde hij te beperken, terwijl hij ook competitief wilde blijven en zo hard mogelijk bleef pushen. Wat hiervan de oorzaak is, weten we niet echt. Maar het verval lijkt bij Alex inderdaad iets groter.”

VIDEO: De beste momenten uit de Grand Prix van Hongarije:

Met medewerking van Jonathan Noble