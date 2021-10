Recent succes stelt Mercedes gerust na vroege focus op 2022

De Formule 1-teams werden dit jaar opgezadeld met een lastig dilemma. Hoe lang wordt de huidige auto nog doorontwikkeld en wanneer wordt de aandacht verschoven naar 2022, wanneer er in de Formule 1 wordt overgestapt op een compleet nieuw technisch reglement. Waar een team als Haas al direct het vizier richtte op 2022, heeft Red Bull de RB16B nog een tijdje doorontwikkeld om dit jaar voor het eerst sinds 2013 weer eens een wereldtitel in de wacht te kunnen slepen. Titelrivaal Mercedes koos er juist voor om al relatief vroeg de aandacht naar 2022 te verleggen, waardoor de W12 al vroeg in het seizoen alleen nog maar van kleine updates werd voorzien.

Mercedes leek vlak voor de zomerstop de prijs te moeten betalen voor de focus op 2022. Max Verstappen en Sergio Perez leken na een reeks upgrades te beschikken over de snelste auto van het veld en vooral Lewis Hamilton hamerde erop dat zijn team iets moest ondernemen om de achterstand goed te maken. Sinds de zomerstop lijkt Mercedes er echter een stuk beter voor te staan en zit het ook met de snelheid van de W12 wel snor. Zo won Valtteri Bottas in Monza de sprintkwalificatie en schreef hij afgelopen weekend in stijl de GP van Turkije op zijn naam, terwijl Lewis Hamilton in Rusland als winnaar uit de bus kwam. Hoewel die overwinningen in wisselvallige weersomstandigheden werden behaald, is het vooral na Turkije wel de tendens dat Mercedes nu over de snellere auto beschikt en Red Bull aan de bak moet, wil het dit jaar nog kans maken op de titel.

“We hebben een reeks goede resultaten geboekt in droge omstandigheden en ook in de regen zijn we snel. Het lijkt erop dat we over een auto beschikken waarmee we titels kunnen winnen”, aldus Mercedes’ trackside engineering director Andrew Shovlin. “Als je teruggaat naar het begin van het jaar en de keuzes die we gemaakt hebben voor de ontwikkeling van de auto, de balans tussen dit jaar en volgend jaar, was het vooral onze zorg hoe we er aan het einde van het jaar voor zouden staan. Kunnen we de auto nog op pole zetten, een eerste startrij veroveren of een race controleren?”

“Het is een hele geruststelling dat we nu bij de laatste zes races zijn aanbeland en we nog steeds over een pakket beschikken waarmee we ze [Red Bull] op een zaterdag kunnen verslaan en op een zondag voor kunnen blijven.”

Zorgde snelheid in Turkije voor een vertekend beeld?

Hoewel er na Turkije alom wordt aangenomen dat Mercedes nu over de snellere auto beschikt, waakt de renstal zelf voor teveel optimisme. Mogelijk hebben de omstandigheden in Turkije – en dan vooral de banden – Mercedes er bijzonder in de kaart gespeeld en staat Red Bull er in werkelijkheid een stuk beter voor dan het nu lijkt: “Een van onze ingenieurs bestempelde de banden afgelopen weekend als een soort goudlokje-scenario. Ze waren niet te warm, niet te koud en op een asfalt dat niet heel veeleisend was”, aldus technical director James Allison. “We wisten dat we heel erg sterk waren, maar wisten tegelijkertijd ook dat de marge tussen deze sterke vorm en redelijk middelmatig presteren heel dun was. Een paar graden meer of minder hier en daar en we hadden zo uit die zone kunnen vallen.”

“Het was dus een goede prestatie, de auto was goed gebalanceerd en we leken niet zoveel te kampen met onderstuur als bij andere teams het geval was, maar ik denk niet dat je dat ook automatisch mag aannemen voor de races die nog komen gaan.”

Allison trekt het liever iets breder, maar kan in dat geval wel tevreden concluderen dat zijn team alleen in Zandvoort echt tekort kwam in de strijd met Red Bull: “In Silverstone hebben we een aardig upgradepakket geïntroduceerd, dat heeft ons seizoen wel iets leuker gemaakt”, vervolgt de Brit. “In de races die sindsdien verreden zijn, was er maar een plek waar we echt voortdurend onze meerdere moesten erkennen en dat was in Zandvoort. Op de andere circuits zat het dicht bij elkaar en op bepaalde plaatsen, zoals Istanbul en Sochi, waren we heel sterk. In Monza deden we het ook goed.”

“Gemiddeld genomen zijn we iets langzamer, maar op de circuits waar we sneller waren was het eerder een soort van kop of munt dan echt een zekerheid. Dat houdt wat mij betreft in dat we in ieder geval nog meedoen in het gevecht.”

