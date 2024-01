Ralf Schumacher: "Samen met Michael in één team was geweldig geweest"

Michael Schumacher maakte in 1991 zijn onverwachte Formule 1-debuut bij Jordan op het circuit van Spa-Francorchamps. Enkele jaren later, in 1997, debuteerde de jongere broer van Michael, Ralf, bij datzelfde team. Michael zwaaide de Formule 1 na het seizoen 2006 uit - om in 2010 voor korte tijd terug te keren bij Mercedes - terwijl Ralf een jaar later klaar was met de koningsklasse van de autosport. Zodoende hebben de Schumacher-broers jarenlang samen in de Formule 1 gereden, maar nooit voor hetzelfde team. Michael stapte na zijn debuut bij Jordan over naar Benetton, het team dat hij enkel inwisselde voor Ferrari. Ralf maakte ook de overstap van Jordan, maar dan naar Williams en vervolgens Toyota.

Het blijft vooral dromen van een 'wat als' voor de Schumachers, al weet Ralf vrijwel zeker dat het niet op alle vlakken had gewerkt als hij samen met zijn grote broer in één team had gezeten. "Het zou geweldig zijn geweest, maar tegelijkertijd was het eerste probleem dat er nooit echt een kans was". zegt Ralf Schumacher in de Formula For Success-podcast van Eddie Jordan en David Coulthard. "En ten tweede zou een van ons altijd verliezen. Ik weet niet of dat goed zou zijn geweest voor de marketing of voor onze relatie als broers. Maar natuurlijk zou het geweldig zijn geweest om samen een seizoen te racen. Het was altijd heel open. Ik wist wat hij deed en hij wist wat ik deed. Het was altijd goed om met iemand te praten die je kon vertrouwen."

Wat voor Ralf daarin een rol speelt, is de relatie tussen teamgenoten. Hij geeft in het gesprek namelijk toe dat hij zijn teamgenoten 'nooit heeft gemogen', met uitzondering van Jenson Button. "Hij was een vrij makkelijke jongen [om mee om te gaan]", legt de zesvoudig Grand Prix-winnaar uit. Hij geeft tegelijkertijd toe dat hij zelf een probleem vormde als teamgenoot. "Ik wilde niets delen, afgezien van het afstellingswerk dat we met de ingenieurs moesten doen. De teamgenoot was altijd de eerste die je moest verslaan." Juist door dat gebrek aan communicatie zou een samenwerking met broer Michael niet ideaal zijn geweest. Frank Williams kon er echter wel mee leven dat Ralf Schumacher niet zo graag met zijn teamgenoten sprak. "Hij wilde ook altijd dat de coureurs met elkaar vochten, omdat hij dacht dat ze het team dan vooruit zouden helpen."