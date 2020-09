Racing Point trekt beroep tegen straf in brake ducts-zaak terug

Voorafgaand aan de 70th Anniversary Grand Prix werd Racing Point gestraft voor het gebruiken van achterste brake ducts die niet aan de sportieve reglementen voldeden. Het betroffen exemplaren die het team in 2019 van Mercedes had ontvangen, toen de brake ducts nog non-listed parts waren. Dat houdt in dat de teams destijds de ontwerpen van een ander team mochten kopen en gebruiken. Sinds begin 2020 vallen de brake ducts onder de listed parts en dus is ieder team verantwoordelijk voor het zelf ontwerpen van die onderdelen. Er werd geoordeeld dat dit niet het geval was bij Racing Point, en dus kreeg het team vijftien punten aftrek en 400.000 euro boete.

Racing Point ging in beroep tegen die straf, die men te zwaar vond voor het vergrijp. Een meespelende factor daarin was dat de stewards toegaven dat de regels omtrent listed en non-listed parts niet duidelijk genoeg waren. Anderzijds gingen Renault, Ferrari, McLaren en Williams in beroep, omdat zij de straf juist niet zwaar genoeg vonden. In de afgelopen weken trokken Renault, McLaren en Williams zich al terug uit het beroep, omdat zij de aanstaande regelveranderingen omtrent het kopiëren van andere auto’s voldoende vinden om een herhaling van zetten te voorkomen.

Nu trekt ook Racing Point zich dus terug uit het beroep, zo maakt het team via een verklaring bekend. “We verwelkomen de oplossing die de teams zijn overeengekomen, en we zij blij dat de FIA de noodzakelijke verhelderingen van de regels omtrent listed en non-listed parts heeft geleverd”, leest de verklaring. “De stewards en alle betrokken partijen in het beroepsproces erkennen dat er een gebrek aan duidelijkheid was in de regels en dat wij die niet met opzet gebroken hebben. Nu de dubbelzinnigheid rond de regels is weggenomen, hebben we besloten om ons beroep terug te trekken in het bredere belang van de sport. Dit probleem is voor ons en andere teams een afleiding geweest, maar nu kunnen wij en alle anderen ons weer focussen op wat we eigenlijk doen: hard racen, spanning en entertainment leveren voor de miljoenen F1-fans over de hele wereld.”

Ferrari is momenteel dus nog het enige team dat doorzet met de beroepsprocedure tegen de straf van Racing Point. Eerder dit weekend vertelde teambaas Mattia Binotto al dat er een aanzienlijke kans is dat ook de Scuderia zich terugtrekt. Dat doet het team zodra de FIA de definitieve reglementen voor 2021 kan laten zien, waarin het kopiëren van andere teams echt aan banden wordt gelegd.