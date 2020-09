Ferrari zal protest Racing Point intrekken als regels veranderen

Vorige maand kreeg Racing Point vijftien strafpunten bij de constructeurs en een boete van 400.000 euro opgelegd omdat het team de brake ducts van Mercedes had overgenomen, wat sinds 2020 niet meer mag. Het team uit Silverstone kreeg ook na iedere race waarin de brake ducts werden gebruikt een reprimande van de stewards.

Aanvankelijk gaven Ferrari, McLaren, Williams en Renault aan protest tegen die uitspraak aan te tekenen omdat ze vonden dat de straf voor Racing Point niet zwaar genoeg was, des te meer doordat het een precedent schept voor ander kopieerwerk. Na ophelderingen van de FIA - de autosportfederatie heeft toegezegd vanaf 2021 strengere regels op te stellen om kopieergedrag en 'reverse engineering' tegen te gaan - trokken McLaren, Williams en Renault dat beroep weer in.

Ferrari gaat nog wel door met het protest, maar geeft aan dat ook het team uit Maranello het beroep zal intrekken als de nieuwe reglementen officieel uit de faxmachines rollen. "We hebben ons beroep bevestigd en gaan dus in protest tegen de beslissing van de stewards", legde Binotto in Monza uit. "De reden is dat we er volledig van overtuigd zijn dat wat Racing Point dit seizoen deed niet correct is. We vinden dat dat ingaat tegen de principes van de sport en dat het niet meer mag gebeuren in de toekomst. Daarom vragen we de FIA om opheldering. Laat ik het zo stellen: als de reglementen voor 2021 ingevoerd worden zodat we er zeker van zijn dat het niet meer mogelijk is om te kopiëren, dan zijn we klaar om ons beroep in te trekken."

Binotto heeft geen probleem met traditionele methodes om de wagens van de concurrentie te bestuderen, zoals fotografie, maar vindt dat Racing Point te ver is gegaan door het bestaande ontwerp van Mercedes één op één te kopiëren. "Het bestuderen van de tegenstand en proberen te begrijpen wat zij doen, maakt deel uit van de Formule 1. Ik zie daar niets verkeerds in. Maar een heel ontwerp kopiëren, dat is iets anders, want dat gaat over intellectuele eigendommen. Als ik Mercedes zou zijn, dan zou ik zelf protest hebben aangetekend."