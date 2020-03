Racing Point: Nieuw chassis nodig voor implementatie DAS

Mercedes wist tijdens de eerste testweek de open op zich gericht door de introductie van Dual Axis Steering. Met dat systeem konden coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas het spoor van de voorwielen veranderen door te trekken en te duwen aan het stuurwiel. De concurrentie is intussen aan de slag gegaan met een inventarisatie van de voor- en nadelen van DAS, evenals een onderzoek naar de haalbaarheid van het zelf introduceren van het systeem. Dat laatste is voor Racing Point uitgesloten, zo bevestigt technisch directeur Andrew Green.

De Brit wijst daar twee redenen voor aan: enerzijds gaat er te veel werk in de ontwikkeling zitten, anderzijds is DAS in 2021 alweer verboden. “Het is een significant project: significant tot het punt waar ik verwacht dat er, vanaf waar we nu staan, een nieuw chassis nodig is”, zei Green. “Zelfs als de regels volgend jaar niet zouden veranderen, betwijfel ik of we iets dergelijks voor dit jaar introduceren. Maar het feit dat de regels volgend jaar veranderen, en dat dit type systeem verboden lijkt in de nieuwe reglementen, maakt dat wij dit niet gaan doen. Ik denk dat dit een kleine winst is die je meepakt als dat kan, maar die je laat liggen als het niet mogelijk is.”

Daarnaast stelt Green dat er nog een aantal aanvullende redenen zijn waarom Racing Point het DAS-systeem niet gaat ontwikkelen. Het systeem brengt extra gewicht met zich mee en daar moet wel ruimte voor zijn. “Ik denk dat we een beeld hebben van wat de voordelen kunnen zijn”, vervolgt Green zijn verhaal over DAS. “We hebben geen simulaties gedaan om dat tot stand te laten komen. Maar als je qua gewicht de speling hebt om zo’n systeem te implementeren, dan kan je er voordeel mee behalen.”

Ook twijfelt Green over de effectiviteit en het voordeel dat er met een systeem als DAS behaald kan worden. “De grootte van het voordeel gaat volgens mij afhangen van veel factoren: de banden waarmee je rijdt, het circuit waarop je rijdt en de algemene wegligging van de auto.” De te behalen winst kan dan ook per circuit verschillen, zo luidt de conclusie van Green. “Het voordeel hangt af van deze factoren. Op sommige circuits is er erg weinig voordeel, maar op sommige circuits is het misschien een aantal tienden waard. Het is een variabele.”

Met medewerking van F1-verslaggever Jonathan Noble