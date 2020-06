Racing Point herhaalt: Niet op zoek naar nieuwe coureur voor 2021

De recente ontwikkelingen op de rijdersmarkt hebben ervoor gezorgd dat viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel vooralsnog geen zitje heeft voor 2021. Her en der werd de Duitser gelinkt aan een plekje bij Racing Point, dat vanaf volgend jaar als Aston Martin door het leven gaat. Het team van miljardair Lawrence Stroll heeft met Sergio Perez echter een coureur die een meerjarige overeenkomst heeft en bovendien Mexicaans sponsorgeld meebrengt, terwijl ook de toekomst van Lance Stroll voorlopig veilig lijkt.

Heeft Racing Point dan geen interesse om Vettel in te lijven? Afgaande op de woorden van Szafnauer is het antwoord ‘nee’. “Het zijn absoluut een aantal interessante weken geweest op de rijdersmarkt, met een aantal deals die de krantenkoppen haalden”, vertelde hij in een interview dat door het team werd aangeleverd. “Ik weet zeker dat dit de fans vermaakt heeft en de media bezig heeft gehouden – maar vanuit ons perspectief gaan de krantenkoppen voor volgend seizoen om de naam boven de ingang van de fabriek, niet om de namen in de cockpit.”

Szafnauer reageerde ook op de reglementswijzigingen die recent goedgekeurd werden. Hierdoor wordt het budgetplafond in 2021 verlaagd van 175 tot 145 miljoen dollar en komt er vanaf 2021 een ‘aero handicap’, waarmee de windtunnel- en ontwikkelingstijd verder beperkt wordt. Deze veranderingen worden met open armen ontvangen in Silverstone, waar Racing Point gevestigd is. “Ik geloof dat de beslissingen, die we als collectief van de teams, F1 en de FIA bereikt hebben, de noodzakelijke processen neergezet hebben om de sport financieel duurzamer te maken en dat in een tijdschaal te doen die haalbaar is voor iedereen”, zei Szafnauer.

“Uiteindelijk is het in het belang van iedereen om alle teams draaiende te houden en om de fans te voorzien van geweldige races. Wij hebben altijd genoten van onze reputatie als underdog en we hebben in de tussentijd fantastische herinneringen gemaakt. Nu kijken we echter naar de toekomst en het bouwen van een erfenis die de naam Aston Martin waard is. Deze nieuwe financiële regels geven ieder team een gelijkere kans om hun potentieel te benutten en dat kan alleen gezien worden als iets positiefs voor de sport. De toekomst ziet er rooskleurig uit en ons absolute doel is om aan het front te staan in die toekomst.”

Met medewerking van Adam Cooper