Promotor GP Canada bevestigt gesprekken met F1 over sprintrace

Afgelopen week onthulde nieuwe F1 CEO Stefano Domenicali dat de sport kijkt naar de mogelijkheden om in 2021 bij enkele Grands Prix een sprintrace te organiseren. Die race moet op zaterdagmiddag gehouden worden, op het moment dat normaal gesproken de kwalificatie wordt verreden. Die sessie zou op zijn beurt verschoven worden naar het slot van de tweede vrije training op vrijdagmiddag. Uit uitgelekte details van het plan blijkt dat de top-acht in de sprintrace punten kan verdienen voor het kampioenschap en dat men van plan is om tijdens drie races in 2021 te testen met de nieuwe opzet. Donderdag wordt er in de vergadering van de F1 Commission gesproken en gestemd over het voorstel.

De drie Grands Prix die genoemd worden als potentiële testlocaties zijn Canada, Italië en Brazilië. In gesprek met Le Journal de Montreal verklaart François Dumontier, de promotor van de Canadese GP, dat zijn race inderdaad in beeld is voor de proef met een sprintrace. ”We hebben hier inderdaad over gesproken”, vertelde hij. Het voorstel is goed ontvangen in Montreal. “We staan er helemaal voor open om dit project door te zien gaan, maar natuurlijk wel op voorwaarde dat de Canadese Grand Prix gewoon doorgaat.”

En dat de Grand Prix van Canada in 2021 wel doorgaat, is nog geen uitgemaakte zaak. Vorig jaar was de race op het Circuit Gilles Villeneuve een van de vele races die vanwege het coronavirus werd afgelast, nadat de wedstrijd eerst al op de lange baan was geschoven door de organisator. Dat was de eerste keer dat de Canadese GP niet werd verreden sinds 2009, toen de F1 en de promotor niet tot een akkoord kwamen. Ook in 2021 heeft de F1 nog altijd te maken met het coronavirus. De Grand Prix van Australië werd al verplaatst van 21 maart naar 21 november, waardoor Bahrein de opening van het seizoen is. Bovendien werd de GP van China van de kalender gehaald, terwijl Imola juist wél een plekje kreeg. Naar verluidt volgt donderdag de bevestiging dat de F1 in 2021 opnieuw afreist naar Portimao.