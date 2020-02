Preview: Wat kunnen we verwachten van de eerste F1-testweek?

De eerste winst ten opzichte van 2019 is alvast geboekt: ditmaal lijken alle teams namelijk wél vanaf het begin van de partij te zijn. Zelfs Williams, dat vorig jaar op de eerste dag nog schitterde door afwezigheid, lijkt de zaakjes nu zowaar op orde te hebben. De formatie uit Grove heeft dinsdag een filmdag afgewerkt en heeft zodoende de eerste meters met de nieuwe FW43 alvast achter de rug. George Russell deelde het circuit toen met een Renault en een Haas, terwijl McLaren een dag voordien al enkele rondjes draaide op het bekende circuit in de Catalaanse hoofdstad.

Het moge duidelijk zijn: de meeste teams hebben al een shakedown met hun 2020-bolide achter de rug. Red Bull en Mercedes kozen in dat opzicht voor Silverstone als geschikte locatie. Alle procedures zijn op zo'n dag (waarvoor de maximale afstand trouwens beperkt is) al eens doorlopen en nagenoeg alle onderdelen hebben hun eerste vuurdoop in de praktijk gehad. Formaties hebben op die manier gepoogd om de voornaamste kinderziektes te ontdekken en idealiter ook vroegtijdig te verhelpen. Dit moet kostbare tijd schelen als woensdag de lichten op groen springen voor de eerste collectieve testweek op het Circuit de Barcelona-Catalunya.

Verschillen ten opzichte van vorig jaar

Vorig jaar bleek dit bepaald geen garantie op succes, maar daarbij moet wel worden aangetekend dat de kaarten ditmaal anders zijn geschud. Dit is vooral te danken aan stabiliteit op technisch vlak. De F1-reglementen gaan voor de verandering eens niet op de schop, waardoor teams voor aanmerkelijk minder verrassingen komen te staan dan pakweg een jaar geleden. Toen zorgde de nieuwe voorvleugel immers voor een grote variabele en ook voor verschillende zienswijzen, waarbij niet alle teams de zaken even goed voor elkaar kregen. En omdat dit concept met nagenoeg alle andere facetten van de auto samenhing, kon men snel van een koude kermis thuiskomen. Vraag dat maar eens aan Haas-teambaas Guenther Steiner, die de plank met zijn formatie missloeg en vervolgens een heel jaar tevergeefs naar antwoorden heeft gezocht.

Gedurende het seizoen werd er door de meeste teams echter wel de nodige kennis opgedaan en werden er verschillende plooien gladgestreken. Die know-how is zoveel mogelijk verwerkt in de nieuwe creaties voor het aanstaande seizoen. Het bestaande concept is waar nodig dus lichtelijk aangepast. Dit betekent ook meteen dat nagenoeg alle 2020-auto's doorontwikkelingen zijn van de 2019-bolides. De eerste testweek zal mede daardoor niet zo'n immense sprong in het diepe worden als vorig jaar. Een bijkomend voordeel is dat de 2020-banden zijn weggestemd en teams dus niet aan nieuw rubber hoeven te wennen. Ook dat zorgde begin 2019 namelijk voor veel kopzorgen.

Video: Shakedown van AlphaTauri, met de visor-cam van Gasly

Desondanks staat de druk in de komende dagen behoorlijk op de ketel, om meerdere redenen trouwens. Bovenal doordat het aantal winterse testdagen is ingeperkt van acht tot zes. De consequenties daarvan laten zich natuurlijk raden, zo weet ook Romain Grosjean. "Het weer hoeft maar even tegen te zitten en de dag is verloren. Vorig jaar hadden we veel elektronische problemen waardoor we een halve ochtend niet konden rijden. Dat kunnen we ons nu niet meer veroorloven. De auto moet het doen", verkondigde hij tegenover Motorsport.com.

De vraagtekens op technisch vlak zijn dus minder groot dan vorig jaar, maar de foutmarge is dat vanwege de toegenomen tijdsdruk eveneens. Crashes, zoals die van Pierre Gasly vorig jaar, zijn nog meer dan voorheen uit den boze. Ook al omdat dergelijke zeperds een teamgenoot nog sneller dan voorheen de das om doen. Meerdere teams kiezen er dit jaar namelijk voor om een testdag op te splitsen en om beide coureurs zodoende een dagdeel te laten rijden. Een miniem foutjes kan dus al gevolgen hebben voor de collega die na de lunch aan de bak mag.

Correlatie, het samenspel tussen theorie en praktijk

Verder zal het wel grotendeels business as usual zijn. Dit betekent dat enorme hekwerken en auto's vol flow-viz verf de komende dagen eerder regel dan uitzondering zullen zijn. Het moet de virtuele werkelijkheid vooral toetsen aan de praktijk, eigenlijk het belangrijkste doel van de wintertests anno nu. Alle teams hebben op de simulatoren en testbanken namelijk al een talloze hoeveelheid data verzameld. In Barcelona draait het om de correlatie tussen sim en realiteit. In de eerste week gaat dit overigens nog niet om een optimale afstelling, maar wordt er op metaniveau gekeken. De afgelegde kilometers moeten aantonen of de nieuwe aerodynamische toepassingen doen wat ze volgens de sim moeten doen en hoe de noviteiten zich tot het totale concept verhouden.

Snelle tijden zijn daarbij niet of nauwelijks van belang, stabiele rondetijden zijn vele malen waardevoller. Sterker nog: de wintertesten vormen voor sommige teams juist een ideaal moment om verstoppertje te spelen. Hierdoor geven de tijdenlijsten aan het eind van de rit eigenlijk altijd een vertekend beeld. Vorig jaar liet met name Mercedes de kunst van het 'sandbaggen' zien. Toto Wolff doet dit in gesproken woord voortdurend, maar vorig jaar hield men ook op het circuit van Barcelona Jan en allemaal voor de gek. Ferrari legde de kaarten, mede onder druk van Italiaanse media, juist wel rap op tafel en kreeg zodoende de favorietenrol toegeschoven richting Melbourne. De afloop kennen we allemaal.

Dit jaar zullen er bij de topteams trouwens weer vele ogen op Ferrari gericht zijn. Het Italiaanse team kampte vorig jaar namelijk met een chronisch gebrek aan downforce en heeft het concept van alle topteams daardoor wellicht het meest moeten veranderen. Enkele details van de SF1000 wijzen alvast op een gedeeltelijke convergentie met het concept van Red Bull. Bovendien heeft Mattia Binotto nog niet alle knopen doorgehakt, er kan dus nog meer in het vat zitten. Zo wil hij in Barcelona onder meer experimenteren met de rake van de 2020-auto. Als Ferrari al met al het ei van Columbus vindt, blijft natuurlijk de vraag of men onder een waterig zonnetje in Barcelona weer alle kaarten op tafel zal leggen. Het zijn allemaal vragen die we in de komende dagen stapje voor stapje beantwoord zien worden, maar het allerbelangrijkste is toch wel: het gaat eindelijk weer beginnen.

Video: Jan Lammers blikt uitgebreid vooruit op het F1-seizoen