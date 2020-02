Gasly: "Zal aanpak niet veranderen tijdens wintertest"

De incidenten in Barcelona vorig jaar februari zetten Gasly direct onder druk bij zijn nieuwe team. Nadat Daniel Ricciardo naar Renault vertrok, moest iemand zijn plek als teamgenoot van Max Verstappen overnemen. Dat werd uiteindelijk Gasly, maar de Franse coureur was er nog niet klaar voor. Achteraf gezien was hij blij om na een half jaar weer terug te zijn gegaan naar Toro Rosso, volgens hem gingen er meerdere dingen mis in zijn korte periode bij Red Bull.

Dat hij op verkeerde voet begon had al te maken met de crashes in de wintertest, maar zijn aanpak zal dit jaar niet anders zijn. Tegen Motorsport.com zei hij: "Ik zal nog veel meer crashes hebben in mijn carrière, ik had er genoeg in het karten en dat heeft me nooit tegengehouden om snel te blijven gaan. Ik heb ergens niet zo vaak gecrasht vorig jaar tijdens het seizoen. Ik crash ook liever in een test dan tijdens een race, dus nee, ik zal mijn aanpak niet veranderen nu. Ik moet natuurlijk wel enigszins voorzichtig zijn, want crashen wil je natuurlijk nooit en ik wil het wel graag netjes houden deze test. Maar F1-wagens met meer dan 1000pk zijn in staat tot belachelijke snelheden, je weet dat er altijd een risico is dat zoiets gebeurt."

Dit jaar blijft Gasly bij dezelfde renstal met Daniil Kvyat. Ondanks de naamsverandering naar AlphaTauri blijft alles grotendeels hetzelfde. Gasly zegt beter voorbereid te zijn op de aankomende wintertests door een zwaar trainingsprogramma de afgelopen maanden. "We weten wat het doel voor de test is: zoveel mogelijk rondjes rijden als we kunnen, de wagen verder ontwikkelen. Ik zal er alles aan doen om het zo goed mogelijk te laten verlopen. Ik voel me fysiek en mentaal beter voorbereid dan voor eerdere seizoenen. Ik ben klaar om te beginnen."

Het seizoen 2020 zal de eerste keer zijn dat Gasly bij hetzelfde team begint als waar hij het voorgaande jaar afsloot. In de juniorklassen wisselde hij na elk seizoen van team en ook na zijn komst in de F1 was dat het geval, met het turbulente 2019 tot gevolg. Over de voordelen van 'iets meer stabiliteit' dit jaar zei hij: "Het is eigenlijk best een goed gevoel, want voor het eerst sinds mijn allereerste jaar in de single-seaters zie ik dezelfde gezichten langer dan een jaar. 's Winters had ik me niet hoeven aanpassen aan een nieuwe omgeving, of een nieuwe band op moeten bouwen. Zoiets kost veel tijd. Ik heb nu dezelfde mensen om me heen en kan me daardoor beter focussen op hoe ik als coureur presteer, op de dingen die nodig zijn om mezelf beter te maken."

Met medewerking van Alex Kalinauckas