Pole-position 104 voor Hamilton: "Voelt als mijn eerste F1-pole"

De afgelopen anderhalf jaar lukte het Lewis Hamilton niet om een pole-position te veroveren. Zijn laatste dateerde alweer van de Grand Prix van Saudi-Arabië in 2021, toen hij een dag later ook de race op zijn naam schreef. De overstap naar de huidige technische reglementen verliep vervolgens moeizaam voor Mercedes en de zevenvoudig wereldkampioen, maar op de Hungaroring meldde hij zich eindelijk weer eens van voren. Terwijl teamgenoot George Russell sneuvelde in Q1, slaagde Hamilton er dan eindelijk in om zijn 104e pole-position als F1-coureur te pakken. Met zijn allerlaatste poging ging hij 0.003 seconde sneller dan Max Verstappen, met wie hij op zondag de eerste startrij deelt.

Hamilton gaf direct na de kwalificatie aan dat hij dankbaar is voor de pole-position, omdat Mercedes volgens hem hard gewerkt heeft om de weg omhoog te vinden. "We hebben de afgelopen tijd zo hard gepusht om eindelijk weer op pole te staan. Het voelt gewoon alsof het de eerste keer is", vertelde Hamilton. "En ik wil het publiek hier enorm bedanken. Ieder jaar hebben we in Boedapest een geweldig publiek. Ik verwachtte voorafgaand aan vandaag niet dat we om de pole-position zouden strijden. Dus toen ik aan de laatste run begon, gaf ik echt alles. Meer zat er echt niet in."

Na een moeizame vrijdag reed Hamilton tijdens de derde training ook al de snelste tijd, maar voor de kwalificatie had hij dus niet het vertrouwen dat dit opnieuw zou lukken. "We verloren vandaag tijd in bochten 4 en 11 ten opzichte van de rest, dus ik ging er vol voor en hoopte dat ik op de baan zou blijven. Maar het was zwaar", vervolgde Hamilton voor de microfoon van voormalig IndyCar-coureur Danica Patrick. "Vanaf dit punt zal het ook zwaar blijven, maar ik hoop dat dit gewoon laat zien dat we op het juiste pad zijn en dat we het kunnen, als we blijven pushen."

De kwalificatie in Hongarije werd afgewerkt volgens een experimenteel format, waarbij de coureurs in Q1 op hards, in Q2 op mediums en in Q3 op softs moesten rijden. Hamilton benadrukte dat zijn W14 op alle compounds goed aanvoelde. Op vrijdag was hij nog kritisch geweest op het format, al was het in zijn ogen als opbouwende kritiek bedoeld. "Al deze geweldige mensen komen hier op vrijdag en willen auto's zien rijden, maar we hebben minder banden dan normaal", aldus Hamilton, die een andere oplossing in gedachten heeft om het met minder banden af te kunnen. "We gooien ieder weekend veel regenbanden weg. We moeten dus uitzoeken hoe we dat beter kunnen doen, in plaats van dat we voor minder vermaak voor de fans zorgen."

Video: Hamilton ontfutselt Verstappen pole met minimaal verschil