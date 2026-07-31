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Pirelli moet bij F1-terugkeer naar Sepang vertrouwen op data uit 2017

De Italiaanse fabrikant heeft slechts 10 weken om zich voor te bereiden op de Grand Prix van Bahrein in Maleisië

Benjamin Vinel Oleg Karpov
Gepubliceerd:
Max Verstappen, Red Bull Racing, Lewis Hamilton, Mercedes

Max Verstappen, Red Bull Racing, Lewis Hamilton, Mercedes

Foto: Lars Baron / Getty Images

Formule 1-leverancier Pirelli heeft enig inzicht gegeven in wat de komende Grand Prix van Bahrein, die in Sepang plaatsvindt, op bandengebied zal inhouden.

Omdat Bahrein het evenement niet in zijn oorspronkelijke slot in april – of later – kon organiseren vanwege de oorlog in Iran, heeft het een akkoord gevonden met de FIA, F1 en Maleisië om Sepang de race te laten organiseren.

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De regeling kan misschien niet helemaal als ‘last-minute’ worden omschreven, maar vormt nog altijd een aanzienlijke uitdaging voor alle betrokkenen, aangezien het wereldkampioenschap sinds 2017 niet meer in Kuala Lumpur is geweest – des te meer voor Pirelli.

De Italiaanse fabrikant staat altijd voor lastige vergelijkingen bij het kiezen van de meest relevante bandencompounds om naar elk circuit mee te nemen, om een mate van strategische variatie te garanderen zonder de duurzaamheid van het rubber in gevaar te brengen.

“Als ik me goed herinner, was de laatste race in Maleisië in 2017,” zei Pirelli Motorsport-directeur Dario Marrafuschi kort voordat het nieuws officieel werd gemaakt. “Sinds 2011 [toen Pirelli Bridgestone verving als enige fabrikant van F1], gingen we er elk jaar heen, dus we hebben een goede historie.

“2017 was destijds het eerste jaar met bredere banden, vergeleken met het jaar ervoor. En wat betreft, laat ik zeggen, de balans tussen bandenmaat en voertuigpakket, lag het redelijk dicht bij wat we vandaag hebben.

“Dus ik zou onze beslissingen baseren op de resultaten van 2017 en zou kiezen voor een keuze in lijn met wat we dat jaar deden en niet in ’16, ’15 of ’14.”

In 2017 koos Pirelli voor zijn medium-, soft- en supersoft-compounds – het equivalent van C2-C3-C4 in een reeks van C1 tot C5.

Pierre Gasly, Toro Rosso

Pierre Gasly, Toro Rosso

Photo by: Peter Fox / Getty Images

Marrafuschi verduidelijkte dat Pirelli geen tijd zou hebben om personeel naar Maleisië te sturen voor verdere analyse, omdat het de compounds zo snel mogelijk moet voorbereiden. De verkorte tijdlijn betekent ook dat banden per luchtvracht moeten worden vervoerd in plaats van per schip.

Gevraagd naar de volatiliteit van de kalender, voegde de Italiaan toe: “Daarover is er veel hoofdpijn. We bekijken alle scenario’s, maar we zijn altijd flexibel. Om aan alle behoeften tegemoet te komen, besluiten we misschien om meerdere producties te hebben, en die back-upproductie dan misschien te gebruiken voor de volgende race. Dus we bouwen altijd flexibele scenario’s. Dat is de sleutel in deze gekke omgeving.”

Marrafuschi verduidelijkte dat Pirelli zeven weken van tevoren bericht nodig heeft voor een Europese race, te midden van geruchten over een mogelijke seizoensfinale op Imola als de rondes in Qatar en Abu Dhabi zouden worden geannuleerd.

Dit zou extra uitdagingen kunnen opleveren vanwege het klimaat in Emilia-Romagna, met temperaturen die in december doorgaans tussen 0 °C en 8 °C liggen, aangezien zelfs Zuid-Europa kouder kan zijn dan Las Vegas.

“Nou, ik denk dat we ons antwoord kunnen baseren op de test in Barcelona,” zei Marrafuschi. “Het zou vergelijkbaar zijn met de test in Barcelona. Dus iets wat we al hebben gezien. Natuurlijk is het niet ideaal, maar in elk geval veilig, niet beangstigend. We maken ons daar geen zorgen over.”

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