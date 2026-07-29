F1-baas reageert op kritiek Max Verstappen en collega’s: "Willen niemand de mond snoeren"

Halverwege het Formule 1-seizoen 2026 verdeelt het nieuwe technisch reglement – met veel meer nadruk op elektrisch vermogen – nog altijd de meningen van fans en coureurs. F1 stelt dat de fanbase overwegend positief heeft gereageerd op de races tot dusver, waarbij het afgaat op een zogenaamde Formula 1's Fan Voice. Dit is een groep van 60,000 fans die per Grand Prix hun stem kunnen uitbrengen over de amusementswaarde van een bepaalde race.

Volgens F1 zelf noemde vorig jaar 60% van die groep de races ‘goed’ of ‘uitmuntend’ om naar te kijken en is dat getal in 2026 gestegen tot 66%. Curieus genoeg is de waardering van Spa ondanks alle problemen qua energiemanagement volgens F1 met 24% gestegen, terwijl de race in Hongarije – die het meest natuurlijk oogde van de eerste seizoenshelft – gelijk gebleven ten opzichte van een jaar geleden.

Van alle Grands Prix tot dusver heeft volgens F1 alleen de race in Groot-Brittannië een aanmerkelijk lagere waardering gekregen dan vorig jaar, maar dat verklaart de Formule 1 door de finish achter de safety car en doordat de Britse Grand Prix van 2025 als “erg enerverend” wordt omschreven.

Onder coureurs klinkt aanmerkelijk meer kritiek. Zo noemde Max Verstappen het huidige reglement tijdens de wintertest al meteen “Formule E op steroïden” en heeft hij sindsdien bijval gekregen van vele andere coureurs. Met name op circuits met veel energiemanagement als Silverstone en Spa vonden coureurs de ervaring met het 2026-materiaal pijnlijk. Oscar Piastri wees bovendien naar ‘zelflerende aspecten’ van de power units, waarbij coureurs verrast kunnen worden door vooruitdenkende algoritmen.

Fans Photo by: Paul Foster

F1 CEO Stefano Domenicali benadrukt tijdens een mediasessie aan het begin van de zomerstop echter dat de sport als geheel er zeer goed voor staat. “Ik denk dat de situatie waarin we ons vandaag bevinden echt geweldig is. Het kampioenschap staat op het hoogste niveau als het gaat om het aantal mensen dat de sport volgt, het aantal mensen dat naar de circuits komt en – of het nu nieuwe of oude fans zijn – waardering heeft voor wat we doen.”

Op de vraag van Motorsport.com of de kritiek van coureurs heftiger is geweest dan dat F1 begin dit jaar had verwacht, reageert Domenicali: “Je kent me, we zijn hier niet om iemand de mond te snoeren. De schoonheid van onze sport is juist dat iedereen een mening mag hebben, maar een mening blijft een mening. En dan zijn er ook nog mensen die de verantwoordelijkheid hebben om een bepaalde lijn te trekken. Sommige coureurs hebben vanzelfsprekend een bepaalde voorkeur. Dat is prima, maar ik denk dat we tijdens het proces wel hebben benadrukt dat het belangrijk is om constructief te blijven.”

Bovendien is het volgens Domenicali belangrijk om te begrijpen hoe de FIA en F1 op dit punt zijn beland. Toen de gesprekken over het huidige reglement werden gestart, zette de automotive-industrie duidelijk in op elektrificatie en werd er volop in die richting gepusht. Om niet met slechts twee motorfabrikanten te eindigen, moesten FIA en F1 tot op zekere hoogte meebewegen. “Ik kom steeds terug op het feit dat deze verandering een reden had, een cruciale reden zelfs. Anders zouden we hier nu over een andere sport praten. Daarom hebben we die stap gezet.”

Domenicali benadrukt dat de opmerkingen van coureurs constructief moeten zijn, aangezien in zijn optiek niemand gebaat is bij pure negativiteit. Daardoor zoekt hij liever het gesprek achter de schermen, wat recent ook nog weer is gebeurd met Verstappen. “Zoals je weet bespreek ik dit soort zaken liever achter gesloten deuren om tot oplossingen te komen. Maar zoals ik al zei: hoe vaker je je uitspreekt over zaken die buiten het grotere plaatje vallen, hoe meer de negativiteit niet de sport, maar de persoon zelf gericht raakt. Ik denk dat iedereen dat inmiddels begrijpt.”

Max Verstappen, Red Bull Racing, Stefano Domenicali, CEO of the Formula One Group Photo by: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Afsluitend benadrukt Domenicali dat hij als CEO naar het totaalplaatje moet kijken – niet alleen naar de kritiek van coureurs, maar ook naar wat (bijvoorbeeld commercieel) het beste voor de sport is. “En in dat opzicht weten jullie heel goed hoeveel respect ik heb voor onze coureurs, die het kroonjuweel van de sport zijn. Maar ze moeten ook begrijpen dat we samen één richting moeten inslaan.”

“En de fans hebben altijd de hoogste prioriteit, zelfs boven mij. Coureurs kunnen een persoonlijke mening hebben, maar ik heb de verantwoordelijkheid om een afweging te maken van wat het beste is voor de sport. Maar ik denk dat de situatie vandaag de dag heel sterk en stabiel is, met alle betrokkenen. Daarom moeten we vooruitkijken en ervoor zorgen dat de sport zich, zoals ik al zei, samen op de juiste manier blijft ontwikkelen.”