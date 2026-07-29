Met het regelen dat Maleisië de Grand Prix van Bahrein van 2026 organiseert, heeft Formula 1 een van de problemen die zijn ontstaan door het voortdurende conflict in het Midden-Oosten op creatieve wijze opgelost.

Maar er komen er nog twee aan, net als de deadline om daarover een beslissing te nemen: Qatar en Abu Dhabi, de races die momenteel na Las Vegas op de kalender staan in de seizoensafsluiteinde triple-header. De situatie in het Midden-Oosten blijft volatiel en het World Endurance Championship heeft al aangekondigd dat het zijn seizoen in Europa zal afsluiten, met de annulering van races in Qatar en Bahrein eind oktober en begin november.

F1 CEO Stefano Domenicali heeft nu bevestigd dat hij een beslissing over de laatste twee grands prix zo lang mogelijk zal uitstellen – tot half september – en dat, als ze toch geannuleerd moeten worden, ze worden vervangen door een Europese race in plaats van dat er nog een evenement in Noord-Amerika wordt toegevoegd.

"Wat betreft het einde van het seizoen staan we in contact met alle andere kampioenschappen," zei Domenicali tegen geselecteerde media, waaronder Motorsport.com.

"En ik weet dat bijvoorbeeld WEC heeft aangekondigd dat ze aan het einde van het jaar niet naar het Midden-Oosten gaan en in Europa blijven. Zoals wij zijn gestructureerd, zullen we de maximale tijd nemen om te zien hoe de situatie zich ontwikkelt.

"En we zullen de beslissing op het juiste moment nemen. Dat moment zal niet vóór half september zijn. Dus zoals we zeiden, voor ons zijn de races in Qatar en Abu Dhabi vandaag bevestigd.

"Overigens zijn ze al uitverkocht. Dat is een ongelooflijk teken van hoeveel groter de sport is dan het probleem waarmee onze wereld leeft.

"Maar natuurlijk, als de situatie niet duidelijker zou zijn op de manier waarvan wij denken dat die dat zou moeten zijn, vóór half september, zullen we de beslissing nemen. En wat dat betreft wil ik jullie alleen maar bevestigen dat als dit niet mogelijk is, het einde van het seizoen in Europa zal zijn, omdat we niet naar andere plaatsen kunnen gaan.

"Er liggen enkele mogelijkheden op tafel, maar ik denk niet dat het juist is om beloften te doen of vooruit te lopen op een reeks zaken. Dat is de situatie van vandaag.

"Dus zelfs als ik echt hoop dat het niet het geval zal zijn, als de situatie ons niet toestaat om daar [het Midden-Oosten] te zijn, gaan we het kampioenschap in Europa afsluiten."

In de paddock deed het gerucht de ronde dat er werd gedacht aan nog een race op Austin's Circuit of The Americas, net als aan een double-header in Las Vegas.

Hoewel deze logistiek gezien zinvol zouden zijn, valt de week na de Las Vegas Grand Prix op 21 november echter samen met de Thanksgiving-vakantie in de VS, wat zou betekenen dat een vermeend extra raceweekend wordt ingepland tegenover een hele reeks wedstrijden in de National Football League (NFL). De NFL heeft vijf wedstrijden gepland tijdens de feestdag van 25-27 november, waaronder in Los Angeles en Dallas.

Imola is a likely candidate to host the season finale – besides the possibility of snow, there will be divided loyalties for the Ferrari fans given that an Italian driving a Mercedes has become a championship contender... Photo by: Getty Images

Hoewel F1 de Las Vegas Grand Prix graag presenteert als een daverend succes – uniek genoeg treedt het ook op als promotor van de race – is het evenement nog steeds in ontwikkeling wat betreft de balans tussen VIP-hospitality en algemene toegang. De eerste editie in 2023 werd ontsierd door aanhoudende geschillen met lokale belanghebbenden en veel VIP-zones waren opvallend slecht gevuld, wat suggereerde dat er sprake was van een inschattingsfout rond de verwachte vraag.

Deze maand stemde Liberty Media, het moederbedrijf van F1, in met een schikking van $3million om een collectieve rechtszaak te beëindigen die was aangespannen door toeschouwers die vóór VT1 in 2023 uit kijkzones waren verwijderd, nadat de sessie was uitgesteld vanwege noodreparaties aan de baan.

Van de mogelijke Europese alternatieven is Imola het meest waarschijnlijk, aangezien de circuits in Turkije en Portugal, die in theorie beter weer zouden hebben, werkzaamheden ondergaan om ze op de vereiste standaard te brengen om volgend jaar op de kalender te komen.

"Als ik kijk naar de statistieken van de temperatuur in Europa in die periode [begin december], is het minder koud dan de gemiddelde temperatuur in Las Vegas wanneer we daar racen," stelde Domenicali.

"Dus het is absoluut iets waarbij niemand weet waar de temperatuur naartoe gaat of hoe het weer zal zijn. Ik denk dat we eigenlijk in deze situatie zien hoe de ontwikkeling van de klimaatverandering plaatsvindt – er is nergens zekerheid over wat dat betreft.

"Ik kan jullie absoluut garanderen dat we geen andere race in de VS zullen doen. Er was een mogelijkheid om twee races in Las Vegas te hebben, maar we willen niet, laat ik het zo zeggen, iets wat groeit verpesten door te onderschatten wat we daar doen.

"En natuurlijk, vergeet niet, dat we in die periode van het jaar in de VS de strijd aangaan met de NFL. Dat is een grote sport die, ik wil niet zeggen aantrekkelijk is, maar er zijn veel fans die daarnaar kijken.

"Dus we moeten elke situatie vermijden die ons tegenover iets zou plaatsen dat natuurlijk nog steeds heel groot is in de VS. Daarom moeten we, gezien de beperking die we hebben, terug om alle Brexit-gerelateerde documentatie vanuit het buitenland in het VK af te sluiten en vervolgens naar een andere plaats gaan.

"Daarom is de enige mogelijkheid om binnen hetzelfde tijdskader in Europa te eindigen, in de hoop dat er, weet je, geen sneeuw zal zijn, zoals we ook op andere plaatsen kunnen hopen. Ik herinner me dat we jaren geleden op de Nürburgring aan het racen waren, en dat we ook een situatie hadden waarin er wat sneeuwvlokken vielen die uiteindelijk regen werden.

"Dus hopelijk gebeurt dit niet. Als het gebeurt, zullen we proberen daarop te reageren.

"Maar ik denk dat het weer ons in staat zou moeten stellen om zelfs begin december in Europa te racen."