Na de weinig spectaculaire Formule 1 Grand Prix van Monaco was er vanuit de paddock een roep om een extra zachte band. De teams konden namelijk onder de vroege rode vlag de verplichte bandenwissel doorvoeren, waarna een pitstop op de smalle straten van het prinsdom het risico niet waard zou zijn. Inhalen is namelijk zo goed als onmogelijk. De coureurs drukten het tempo daardoor dusdanig om de banden tot de finish heel te houden, dat er extreem langzame rondetijden werden genoteerd.

Pirelli was al bezig met het samenstellen van een zachtere compound - de C6 - en op het Franse circuit van Le Castellet werd deze band onlangs voor het eerst getest. Pirelli-topman Mario Isola was tevreden over de resultaten van deze testdag. "We konden de band maar één dag op Paul Ricard testen, want we wilden de compound niet direct op een zwaar circuit testen", legt de Italiaan uit. Later dit jaar hoopt Isola dat Pirelli nog eens met de C6 aan de slag kan gaan. "We denken erover om dat op Monza te doen. We hebben zeker het plan om een zachtere band te introduceren en het bereik van de andere compounds wat te veranderen. Die ontwikkelingen gaan goed."

Pirelli heeft wel haast bij het samenstellen van de band, want de deadline voor het indienen van de compounds voor 2025 nadert met rasse schreden. Toch sluit Isola niet uit dat er komend seizoen een nieuwe compound aan het menu wordt toegevoegd. "De constructie voor de 2025-banden hebben we voor 90 procent definitief. We weten nu waar we ons in de ontwikkeling op moeten concentreren, zoals het voorkomen van oververhitting."

Voorzichtige tests voor 2026

Het zijn drukke tijden, want ook de compounds voor 2026 zijn volop in ontwikkeling. Aston Martin Racing krijgt tussen de Grands Prix van Azerbeidzjan en Singapore de primeur om deze banden te testen. Aston Martin-teambaas Mike Krack juicht de komst van zachtere banden toe. "We zijn hier blij mee, want het maakt meerdere strategieën mogelijk. Of dat nu gebeurt met de C4, C5 of C6, dat is aan Pirelli, maar omdat de auto's volgend jaar hetzelfde blijven is variatie meer dan welkom", aldus de Luxemburger.