Dit zeggen de data over de huidige krachtsverhoudingen in F1

Nu de Grand Prix van Silverstone achter de rug is, is het Formule 1-seizoen halverwege. Er is nu veel meer duidelijkheid over hoe de krachtsverhoudingen eruit zien. Motorsport.com dook de data in en zet alles op een rij.

Gemiddelde kwalificatiesnelheid

Hele grote verrassingen zitten er niet in de verschillen in kwalificatiesnelheid. Red Bull Racing staat nog fier bovenaan, al is dat grotendeels te danken aan de snelheid van Max Verstappen. De laatste paar races wordt het gat wel kleiner, zeker ten opzichte van McLaren. Het Britse team is op 0,23 seconden genaderd. Ferrari en Mercedes zitten dicht achter McLaren. Mercedes is langzaam maar zeker dichterbij aan het komen, zeker ten opzichte van Ferrari. Helemaal achteraan staat Sauber, dat tegen een gapend gat van drie tienden per ronde ten opzichte van Williams en Alpine kijkt.

Wat verder opvalt, is dat op Williams Alpine en Sauber na het hele veld binnen een seconde zit.

Gemiddelde racepace

Team Verschil Red Bull Racing McLaren +0,12 Ferrari +0,23 Mercedes +0,44 Aston Martin Racing +1,09 Haas F1 Team +1,26 RB F1 Team +1,48 Williams +1,58 Sauber +1,65 Alpine +1,70

Red Bull heeft ook de beste racepace, maar het gat ten opzichte van de naaste belager McLaren is bijna gehalveerd. Gemiddeld gezien geeft de formatie uit Woking maar 0,12 seconde per ronde toe. Ook Ferrari doet het op racepace goed. Opvallend is dat na Mercedes de gaten groter worden, wat laat zien dat het racetempo van de top-vier teams veel beter is dan de rest van het veld. Aston Martin is het vijfde team en geeft ten opzichte van Red Bull al meer dan een seconde per ronde toe. Alpine is het langzaamste team: de Franse renstal is per ronde gemiddeld 1,7 seconde langzamer dan Red Bull. Sauber is een-na-laatste op ruim 1,6 seconde.

Gemiddeld tijdverlies door bandenslijtage

Team Verschil Ferrari +0,072 RB F1 Team +0,079 McLaren +0,084 Mercedes +0,087 Aston Martin Racing +0,091 Haas F1 Team +0,093 Williams +0,094 Alpine +0,097 Red Bull Racing +0,097 Sauber +0,103

Op het gebied van bandenslijtage zijn er toch een paar verrassingen. Ferrari heeft dat met enige voorsprong het beste voor elkaar, voor RB. De formatie uit Faenza is ten opzichte van het zusterteam van Red Bull een stuk sterker. Red Bull staat namelijk samen met Alpine een-na-laatste. Dat is een zorg bij de Oostenrijkse renstal, dat met updates vol inzet op het verminderen van de bandenslijtage. Alleen Sauber doet het slechter.

Gemiddelde topsnelheid

Team Verschil Haas F1 Team Red Bull Racing +0,7 km/u Williams +1,4 km/u Aston Martin Racing +1,6 km/u Mercedes +2,9 km/u RB F1 Team +3,1 km/u Sauber +3,1 km/u Ferrari +3,1 km/u McLaren +4,1 km/u Alpine +4,2 km/u

Een opvallend rijtje als we kijken naar de topsnelheid. Verrassend is het niet dat Haas bovenaan staat, maar wel dat Red Bull daar vlak achter staat. Traditiegetrouw is de Oostenrijkse renstal niet het team met de beste topsnelheid, maar dat is dit jaar anders. Het verschil met naaste concurrenten Mercedes (2,2 km/u), Ferrari (2,4 km/u) en McLaren (3,4 km/u) is vrij groot. Vooral het feit dat McLaren zoveel langzamer is, valt op. De Britse formatie is zelfs op Alpine na het team met de laagste topsnelheid. Bij Alpine is dat dankzij de matige motor niet gek, maar McLaren maakt zich wel iets zorgen over het gebrek aan topsnelheid. Dat moet met de updates verholpen worden.

Gemiddelde pitstoptijd

Teams Gemiddelde pitstoptijd Red Bull Racing 2,55 Ferrari 2,58 RB F1 Team 2,68 McLaren 2,78 Aston Martin Racing 2,80 Mercedes 2,88 Alpine 3,07 Williams 3,33 Haas F1 Team 3,39 Sauber 6,40

Zo ongeveer iedere race is Red Bull snel met de pitstops en dat laten de data ook zien. Gemiddeld gezien is het team 0,03 seconde sneller dan Ferrari, dat dus aardig dicht in de buurt zit. Opvallend is dat RB ook snel is met de pitstops: het moet slechts 0,13 seconde per stop toegeven op het zusterteam. Achteraan het rijtje staat Sauber, dat gezien de dramatische stops aan het begin van het seizoen niet verrassend de laatste plek in handen heeft.