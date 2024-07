Mick Schumacher: "Mijn kansen in F1 lijken vrij goed"

"Mijn kansen in de Formule 1 lijken tot nu toe vrij goed", zegt Mick Schumacher in een interview met het Franse persbureau AFP. "Het is voor mij belangrijk om terug te keren in de Formule 1, om te laten zien waartoe ik in staat ben." Schumacher maakte in 2021 zijn Formule 1-debuut bij Haas F1 en kreeg twee seizoenen de tijd, maar het Amerikaanse team wees hem toen de deur. De zoon van zevenvoudig F1-kampioen Michael Schumacher moest plaatsmaken voor Nico Hülkenberg en voor hem was er geen plek meer in de Formule 1. Schumacher ging vervolgens als test- en reservecoureur aan de slag bij Mercedes F1 en heeft naast die rol ook nog zijn Alpine-zitje in het World Endurance Championship.

Schumacher heeft altijd al duidelijk gemaakt dat het zijn doel is om een comeback te maken in de Formule 1. Bij de 24 uur van Le Mans zei de 25-jarige Duitser in gesprek met Motorsport.com nog dat hij niet aan een plan B wilde denken en de Formule 1 dus als zijn plan A ziet. "Op dit moment ligt de Formule 1 binnen handbereik", stelt Schumacher tegenover AFP. Hij weet tegelijkertijd ook dat niet alle focus uit moet gaan naar de Formule 1 en sluit een plan B voor 2025 niet langer uit. "Ik moet ervoor zorgen dat ik niet overmoedig word, dat ik blijf volhouden en dat er een plan B is voor het geval het niet lukt." Voor nu wil hij echter nog niet denken aan een plan B. "Mijn plan was altijd de Formule 1, nu moeten we afwachten welke kansen er op mijn pad komen. Ik heb besloten dat ik, zolang het duurt, op de Formule 1 zal wachten."

Onlangs mocht Schumacher nog deelnemen aan een test van Alpine op Paul Ricard. Schumacher staat namelijk op de kandidatenlijst om het zitje van Esteban Ocon voor 2025 over te nemen. Alpine-teambaas Bruno Famin benadrukte echter wel dat de lijst 'langer is dan drie kandidaten', waarbij Alpine-junior Jack Doohan en Carlos Sainz ook tot de kanshebbers zouden behoren. Na de Alpine-test mocht Schumacher zich bij McLaren - Mercedes F1 en McLaren hebben een deal over het delen van Schumacher als reservecoureur - melden voor een Pirelli-test op Silverstone.