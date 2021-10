Pirelli blij dat gok Ocon goed uitpakte: “Het was gevaarlijk”

Voor het eerst sinds Mika Salo in de Grand Prix van Monaco 1997 haalde een F1-coureur de finish zonder een bandenwissel. Esteban Ocon bracht in de Turkse GP zijn Alpine naar de finish op zeer versleten intermediates. De Fransman was in de slotfase niet meer vooruit te branden, maar hield knap stand en werd beloond met een punt. Bandenleverancier Pirelli was niet zo blij met de gewaagde gok van Ocon en zijn team.

“Ik kan niet ontkennen dat ik nerveus was!”, lachte Isola in gesprek met Motorsport.com. “Het was een moeilijke beslissing voor hen en ze besloten het risico te nemen. We hebben hen gewaarschuwd. Gelukkig is er niets gebeurd. We zijn blij met het resultaat van de race, maar het was gevaarlijk…”

De Italiaan legt uit: “Wanneer er een band klapt, is dat het enige waar iedereen naar kijkt. En dan is het aan ons om uit te leggen wat er gebeurde. De intermediate is bedoeld voor wisselende omstandigheden. Het werkt prima in het nat. Als de baan opdroogt, slijt de band. Daardoor wordt het op een zeker moment een soort slick, en die band werkt ook prima. Vervolgens is er een punt waarop er geen rubber meer op de band zit en je de band moet wisselen. Het is onmogelijk om op het karkas te blijven rijden. Dat is niet veilig. Als je remt met een band die volledig versleten is, wordt de constructie niet meer beschermd. Dan loop je heel eenvoudig een lekke band op. Dat is doorgaans een klapband, die plotseling alle lucht verliest.”

Waarschuwing aan de teams

De engineers van de bandenfirma waarschuwden Alpine voor de kans op een klapband. Dat deden ze ook bij Ferrari en Mercedes, waar Charles Leclerc en Lewis Hamilton lang doorreden op de band waarmee ze de race gestart waren. “We willen geen klapband. We zijn hier ook om de teams te adviseren. Wat ze ermee doen, is vervolgens hun keuze”, aldus Isola. “Onze engineers in de pitboxen kregen de informatie door dat teams de grenzen te veel opzochten. Ze stelden voor om de auto’s binnen te laten komen voor een bandenwissel. We hadden al bewijs van zeer ver versleten banden, met name aan de rechterzijde. Ook op televisie was dat goed zichtbaar. We hebben de teams gewaarschuwd, maar het is aan hen om daar wat mee te doen.”