Gasly: In een perfecte wereld eindigen we altijd achter Red Bull

Voor komend seizoen veranderen de technische regels om meer spektakel op de baan te creëren. Om het volgen te verbeteren, keert het grondeffect terug en krijgen de auto's 18 inch-banden. Dergelijke wijzigingen zorgen vaak voor verrassingen, maar Gasly denkt niet dat AlphaTauri ineens grote broer Red Bull Racing voorbij steekt. "In een perfecte wereld eindigen we op de tweede plek. Red Bull blijft ons namelijk altijd voor", aldus de coureur uit Rouen tegen Auto, Motor und Sport. "De rest van het veld moet ook nog eens geen goede auto bouwen, maar dit gebeurt alleen in mijn stoutste dromen. Het is natuurlijk niet realistisch."

Afgelopen seizoen eindigde de Italiaanse formatie op de zesde stek bij de constructeurs, nipt achter Alpine en met meer dan honderd punten verschil naar McLaren op de vierde plek. De twee laatstgenoemde teams zijn een stuk groter, maar dit betekent volgens Gasly niet dat deze het met de nieuwe reglementen ook beter voor elkaar gaan hebben. "Iedereen begint blanco. Er is een mogelijkheid dat je iets ontwikkelt wat een ander niet heeft. Daar kan het verschil gemaakt worden", zegt Gasly, die snapt dat het ook de andere kant op kan gaan. "Dat zou een nare verrassing zijn. Ik bereid me voor op alle mogelijke scenario's. Misschien verbeteren we [ten opzichte van 2021] en nemen we de plek van McLaren over. Het kan ook zou zijn dat we blijven staan waar we nu zijn of dat we juist moeten knokken om überhaupt in de top-tien te komen. Je moet realistisch zijn. Volgend jaar kan lastig worden. We hebben een jaar gehad waarin we regelmatig in de top-zes kwamen en moeten er rekening mee houden dat het minder wordt, maar we willen positief blijven."

Tekst gaat verder onder de foto

Sebastian Vettel, Scuderia Toro Rosso STR03 pakt zijn eerste zege Foto: Steven Tee / Motorsport Images

AlphaTauri [voorheen Scuderia Toro Rosso] werd in 2006 geboren, nadat Red Bull Racing het team van Minardi overnam. De formatie uit Faenza is in het leven geroepen als renstal waar Red Bull de junioren van het opleidingsprogramma kon stallen. Max Verstappen, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, Sebastian Vettel, Carlos Sainz en Alexander Albon zijn de coureurs in 2022 die ooit door Red Bull-adviseur Helmut Marko werden aangetrokken. Vettel won op Monza in 2008 en scoorde daarmee - naast zijn eigen eerste zege - ook de eerste overwinning voor het team. Gasly herhaalde dat kunstje in 2020 door op dezelfde baan te zegevieren voor de Italianen.