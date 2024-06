Alpine F1-duo Gasly en Ocon blij verrast na top-tien finishes

Pierre Gasly was het weekend op het Circuit de Barcelona-Catalunya beroerd begonnen met een dertiende tijd - vier tienden langzamer dan teamgenoot Esteban Ocon - in de eerste sessie. Maar de coureur uit Rouen maakte goed gebruik van de uren tussen beide sessie en herstelde zich prima in VT2. Op het einde van de training vond Gasly zich op de vierde plaats terug in de tijdenlijst, achter Lewis Hamilton, Carlos Sainz en Lando Norris, maar voor Max Verstappen.

"Ik moet zeggen dat dat een heel erg goede tweede vrije training was", klonk het na afloop van de sessie een beetje verbaasd uit de mond van Gasly. "Dit kwam als een verrassing, want we hadden niet gedacht dit tempo te hebben. Maar we pakken het cadeau graag uit."

Dat Gasly ook zelf eventjes moest knipperen met zijn ogen, had vooral te maken met zijn tijden in sessie één. "Vanochtend hadden we wat problemen met de aerodynamica van mijn auto. Dat hebben we voor VT2 weten te herstellen en het voelde meteen een stuk beter. Ik was erg blij met mijn snelste ronde, maar als ik puur naar het gevoel in de auto kijk, dan ben ik nog niet helemaal tevreden. Ik voel me niet erg comfortabel in de auto en dat wil ik voor morgen nog wat zien te verbeteren."

Gasly wilde nog niet al te veel vooruitlopen op de kwalificatie en race. "Ik heb nog niet gezien wat de anderen allemaal gedaan hebben. Het was heet en we hadden wat bandenslijtage, maar dit was het een positieve dag. Frankrijk speelt vanavond [op het EK voetbal tegen Nederland] dus hopelijk blijft het een positieve dag en dan gaan we morgen verder om een en ander te finetunen."

Ocon ondanks mindere ronde in top-tien

Ook teamgenoot Ocon die VT2 als negende afsloot, was blij verrast met de prestaties van zijn Alpine A524. "Het is ietwat onverwacht. We moeten even kijken hoe het komt dat het op het moment zo goed werkt", aldus de man die Alpine eind dit seizoen zal verlaten. "Ik had niet echt een goede ronde met wat verkeer en wat onderbrekingen in zowel mijn short als long run." Ocon is blij dat de Formule 1 na Monaco en Montreal weer terug is op een echt F1-circuit. "We hebben hier natuurlijk veel getest en de auto is ontworpen met deze lay-out in het achterhoofd. Als we dit tempo morgen ook hebben dan laat dat zien dat de auto werkt."

Video: Samenvatting van de tweede training in Spanje