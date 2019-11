Gasly en Kvyat blijven bij Toro Rosso in 2020

In navolging van de aankondiging van grote broer Red Bull Racing dat Alexander Albon in 2020 een team vormt met Max Verstappen, maakte ook Toro Rosso - in 2020 actief onder de naam Alpha Tauri - de line-up voor volgend jaar bekend. De energiedrankengigant had drie kandidaten voor het zitje naast de Nederlander, Albon maakte daarvan de meeste indruk op het management. Hij mag dus voor het topteam blijven rijden. De overige twee rijders, Pierre Gasly en Daniil Kvyat, blijven actief in de Formule 1 en mogen met middenmoter Toro Rosso hun talent etaleren.

Teambaas Franz Tost is zeer content met zijn ervaren coureurs: “Ik ben blij Pierre en Daniil voor volgend jaar te behouden. Beide rijders hebben dit seizoen zeer goede prestaties laten zien en ze hebben in hun jaren in de F1 bewezen zeer competitief te zijn, het potentieel van de wagen volledig te kunnen benutten en waardevolle feedback te geven om progressie te boeken. Dit jonge maar ervaren duo, in combinatie met hopelijk een competitieve wagen, zijn de beste factoren om in 2020 een zeer succesvol seizoen neer te zetten. Ik kijk uit naar deze verlengde samenwerking.”

Pierre Gasly begon het seizoen nog in dienst van Red Bull Racing maar werd in de zomerstop vanwege ondermaats presteren teruggezet naar Toro Rosso. De Fransman is desondanks content met zijn nieuwe deal: “Ik ben zeer blij door te gaan met dit team. We hebben spannende uitdagingen voor de boeg. Toro Rosso heeft me altijd de beste kansen gegeven om elk seizoen te presteren. Ik ben supergemotiveerd en toegewijd om hen terug te betalen met de best mogelijke resultaten. Toro Rosso wordt elk jaar beter en het is geweldig om deel uit te maken van die reis.”

Teamgenoot Daniil Kvyat maakte eerder dit jaar in Duitsland nog indruk met een podiumplaats maar dat was niet voldoende om promotie naar het topteam Red Bull Racing af te dwingen. Desondanks ziet hij ook nog voldoende uitdagingen in de middenmoot: “Het is geweldig bevestigd te zijn voor 2020. Ik ben erg blij want ik voel me hier goed, ik ken het team en zij kennen mij. We hebben samen geweldige dingen bereikt dus ik hoop nogmaals een sterk seizoen neer te kunnen zetten. Ik ben dankbaar voor deze kans en ik zal alles geven.”